Tarcísio de Freitas é detonado nas redes após tirar onda de machão: “patético!” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - As marteladas fortes de Tarcísio de Freitas no púlpito durante o leilão do trecho norte do Rodoanel em São Paulo viralizaram nas redes sociais e o bolsonarista foi detonado após o episódio de vergonha alheia

O governador, que anteriormente havia sido apelidado de “Thorcísio” por bater com força o martelo em outro leilão, comentou que “o pessoal está tímido ainda, mas vou mostrar como é que faz” antes de bater com força no suporte de madeira.

“Que cena ridícula, pior que criança descontrolada no jardim de infância!”, disse uma internauta

"Se não fizerem algo rápido, São Paulo vai virar puxadinho da milícia carioca", apontou outro internauta.

Veja:

O desequilíbrio é uma característica comum a todo bolsonarista pic.twitter.com/2qmEGiQLFn — William De Lucca (@delucca) March 14, 2023









Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.