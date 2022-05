Vendedor na Paulista diz que toalhas de Bolsonaro encalham: "De cada dez vendidas, oito são do Lula" (vídeo)

Vídeo viralizou nas redes e foi postado no perfil do ex-presidente edit

247 - O perfil do ex-presidente Lula postou em suas redes nesta quarta-feira (25) um vídeo que viralizou nas redes sociais em que um vendedor de toalha na Avenida Paulista revela que as toalhas de Jair Bolsonaro estão encalhadas, enquanto as de Lula vendem e geram lucro.

"De cada dez vendidas, oito são do Lula" , revelou o vendedor, que anunciou que irá votar no petista para presidente.

"As do Lula vendem mais. De cada dez vendidas, oito são dele." Vendedor de toalhas perto da Av. Paulista (Folha de S. Paulo). Feliz Dia da Toalha! #EquipeLula pic.twitter.com/UtSp7BujBH May 25, 2022



