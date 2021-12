Vídeo em que Bolsonaro diz que votou em Lula volta a viralizar

Apoie o 247

Metrópoles - Voltou a viralizar nas redes sociais, nos últimos dias, o vídeo em que o então deputado federal Jair Bolsonaro elogia Luiz Inácio Lula da Silva e diz que votou no petista no segundo turno das eleições de 2002. No primeiro, ele escolheu Ciro Gomes, à época no PPS.

“Confesso publicamente que votei no segundo turno em Lula. Jamais votaria em um candidato de Fernando Henrique Cardoso [José Serra, derrotado por Lula]. Votei e trabalhei para Ciro Gomes no primeiro turno. Perdi. No segundo, escolhi o que considerei ser a melhor opção. Haverá brava crise pela frente, mas mantemos a esperança de dias melhores. Espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, consulte os quadros do PT, do PCdoB e de outros partidos para fazer suas escolhas”, disse Bolsonaro, à época, preocupado com a notícia de que Lula nomearia o embaixador José Viegas para o Ministério da Defesa, como o fez.

