Zambelli alfineta Felipe Neto sobre vacinação e toma invertida: “toma vergonha nessa cara, aliada de assassino”

247 - O youtuber Felipe Neto postou em suas redes sociais nesta sexta-feira (30) que irá se vacinar contra a Covid e na sequência a deputada Carla Zambelli comentou sua postagem, dizendo que ele deveria agradecer a Jair Bolsonaro pela imunização.

“Agradeça a Jair Bolsonaro e ao ministro Queiroga”, disse a extremista.

Neto, então, rebateu o comentário de Zambelli: “Prezada Carla Zambelli. Minha vacina será aplicada com absoluto atraso, graças à incompetência e corrupção do governo federal. Por que você não manda essa mensagem para as famílias dos 554 mil mortos no país?”, disparou.

Prezada Carla Zambelli,



Minha vacina será aplicada com absoluto atraso, graças à incompetência e corrupção do governo federal.



Pq vc não manda essa mensagem para as famílias dos 554 mil mortos no país?



Toma vergonha nessa cara, aliada de assassino. pic.twitter.com/0Q7ooIYX65 — Felipe Neto (@felipeneto) July 30, 2021

