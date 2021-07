Zé de Abreu diz que Fantástico teve acesso às gravações de Luiz Miranda com Bolsonaro

Gravação comprova crime de prevaricação por parte de Jair: ele foi informado da corrupção no Ministério da Saúde e não tomou nenhuma providência edit

O ator José de Abreu, uma das estrelas do elenco da Globo, postou tuíte com informação bombástica.

"Corre por aí que o @showdavida teve acesso à fita dos Mirandas com o kgão…", escreveu.

O deputado Luís Miranda declarou à CPI da Covid que procurou Jair Bolsnaro no dia 20 de março, juntamente com o irmão, Luís Ricardo, funcionário de carreira do Ministério da Saúde.

Ele e Luís Ricardo contaram ao ocupante do Planalto que havia pressão no Ministério da Saúde para a compra superfaturada da Covaxin, vacina fabricada na Índia, sem aprovação da Anvisa.

Os irmãos Miranda apresentaram documentos que comprometem a lisura do processo na Saúde, então sob administração do general Eduardo Pazuello.

Um desses documentos é a invoice (nota fiscal) de uma empresa de paraíso fiscal, que não constava do contrato assinado pelo Ministério da Saúde.

Bolsonaro teria dito que era corrupção do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara.

Mesmo assim, manteve Ricardo Barros na liderança e não tomou providência alguma.

Neste sábado, em passeio de moto pela região metropolitana de Porto Alegre, ele confessou o crime de prevaricação.

Disse que não pode tomar providência sobre tudo que lhe chega ao conhecimento.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) postou esta semana que a gravação existe, tem cerca de 50 minutos, e muita baixaria.

