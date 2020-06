Hoje na TV 247 - 11 de junho

5h30 - Faustino Teixeira conversa (50) - Caetano Veloso, tempo, tempo, tempo, tempo - (com Pedro Teixeira)

6h30 - Paz e Bem

7h às 9h30 - Bom Dia 247

10h - Entrevista com o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho

11h às 13h - Giro das 11

13h - Crise no governo Witzel e caso Marielle - Com Claudia Rose e Gizele Martins, do Complexo da Maré

14h - Pepe Escobar fala sobre o poder negro e a superpotência em caos

16h - Lançamento mundial do livro Antifascistas, com os poetas Eliane Potiguara, Wanda Monteiro e Leonardo Tonus

17h - É Nós Por Nós - EAD nas escolas de São Paulo, com os professores Rodrigo dos Anjos e Lucy Brauna

18h30 às 21h - Boa Noite 247

21h - Quarentena entrevista Jean Wyllys - Com Liana Cirne Lins e Elika Takimoto

23h - Hora do Conde

