Hoje na TV 247 - 11 de setembro

Apoie o 247

Clube de Economia

7h - Paz e Bem

8h - Carta de Bolsonaro foi desespero, e não recuo tático

10h - Bom dia 247, com Attuch e Joaquim de Carvalho (ao vivo)

PUBLICIDADE

11h30 - Prerrogativas - Congresso vai reagir a Bolsonaro? - com Marcelo Ramos

14h - Superlive: o que foi o 11 de setembro (ao vivo)

PUBLICIDADE

18h - Forças do Brasil - Mario Vitor Santos conversa a jurista Carol Proner (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

PUBLICIDADE

21h15 - Lançamento do documentário ‘Bolsonaro e Adélio - uma fakeada no coração do Brasil’

22h - Trilhas da Democracia - Entrevista com Chico Alencar