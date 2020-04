Hoje na TV 247 - 13 de abril

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 especial, com Breno Altman

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

11h - Giro das 11

14h - A situação dos músicos em época de quarentena - Com Igbonan Rocha

15h - Como financiar o combate ao coronavírus - com Pedro Rossi, professor de Economia da Unicamp

16h - Regina Zappa entrevista a jornalista Marcia Carmo sobre o avanço do coronavírus na Argentina e países vizinhos

17h - Estado de Direito

18h30 - Leo ao Quadrado

20h - Boa Noite 247

21h - Miguel Nicolelis fala sobre o trabalho como coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste (com William De Lucca)

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.