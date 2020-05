Hoje na TV 247 - 13 de maio

6h45 - Paz e Bem

7h30 - Bom Dia 247 com Renato Rovai

9h - Trinta Minutos com Tereza Cruvinel

10h - O mundo como ele é, com José Reinaldo Carvalho e Lejeune Mirhan

11h - Giro das 11

12h - Análise semanal com Rui Costa Pimenta

14h - André Constantine - 4 anos de golpe: onde estamos?

15h - As dificuldades dos profissionais de saúde - Entrevista com Eder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de SP

16h - Brasil Popular - O avanço do coronavírus nas periferias, com Padre Júlio Lancellotti e o médico Carlos Vasconcelos

17h - Bate-papo com Belinho da Silva, o jovem que criou a paródia Faroeste Caos Bozo

18h30 - Entrevista com o ex-ministro Edson Santos e o pesquisador Ivanir Santos

20h - Boa Noite 247

21h - William De Lucca debate a abolição da escravidão com Stephani Ribeiro e Ricardo Silvestre

22h - O Dia em 20 Minutos

23h - Hora do Conde

