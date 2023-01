Brasil e Argentina estudam criar moeda única para uso comercial no Mercosul

Apoie o 247

247 - Em reunião realizada nesta terça-feira (3) em Brasília entre o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os dois países confirmaram a intenção do governo Lula de criar uma moeda comum para o Mercosul com o objetivo de fortalecer a “integração regional” no bloco para fins comerciais, informa o Metrópoles.

Segundo o embaixador, a criação da nova moeda não excluiria as outras em circulação nos países do continente. “Não significa a exclusão das moedas em circulação, mas a criação de uma unidade de valor real para a integração regional”.

A Argentina enfrenta uma longa crise econômica com juros básico atingindo o patamar de 70% ao ano e uma hiperinflação que supera o patamar de 80%. Diferente do Brasil, a economia do país vizinho é dolarizada e a moeda comum deverá ter o papel de depender menos do dólar no intercâmbio comercial no Mercosul.

