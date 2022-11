Congressistas dos EUA concluem visita a Cuba

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Salud Carbajal (Califórnia), a deputada Jahana Hayes (Connecticut), ambos do Partido Democrata e o republicano Jim Baird (Indiana) visitaram Cuba a partir do último sábado (19) até esta quarta-feira (23) como membros da Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos e de seu Comitê de Agricultura, informa a Prensa Latina.

A visita incluiu reuniões com agricultores cubanos, operadores do agronegócio e autoridades locais para discutir o estado atual da agricultura na ilha.

“Tivemos a oportunidade de nos reunir com agricultores e especialistas locais para entender melhor as próprias operações agrícolas de Cuba, bem como discutir onde podem existir oportunidades econômicas mutuamente benéficas para as empresas americanas e o povo cubano”, disse a delegação.

Os membros da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados mantiveram reuniões com o vice-presidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, funcionários do Ministério das Relações Exteriores e membros da Comissão Agroalimentar da Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento).

De acordo com o comunicado sobre a visita, publicado no site de Carbajal, além da agricultura, a delegação se interessou por temas como "direitos humanos, migração e questões consulares".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.