Dilma Rousseff se reúne com Francia Márquez, vice-presidente da Colômbia

Apoie o 247

ICL

ARN - A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, se reuniu nesta quarta-feira (10), com Dilma Rousseff, como parte da turnê da ex-presidente pela América Latina.

“Na reunião com a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, expressei a ela a necessidade de quitar a dívida histórica com a população negra da região e avançar para uma política de inclusão”, escreveu Márquez em sua conta no Twitter.

Além disso, disse que Dilma destacou "a luta contínua pela dignidade e a busca pela igualdade nos espaços de liderança das mulheres na América Latina e no Caribe" e que a classificou como "um exemplo para o povo brasileiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após Márquez vencer, junto com Gustavo Petro, o segundo turno presidencial, Dilma expressou seu apoio e assegurou: “a primeira mulher afro que acompanhará Gustavo Petro para governar por e para mulheres; pelas mães chefes de família, pelas defensoras do meio ambiente, por toda a Colômbia que vai 'viver gostoso nos próximos anos'”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.