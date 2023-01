Lula tem dia de reuniões com presidente Alberto Fernández e setor privado argentino

Apoie o 247

247 - Em viagem à Argentina, o presidente Lula (PT) anunciou que terá reuniões com o presidente argentino, Alberto Fernández, e com representantes do setor privado do país nesta segunda-feira (23).

"Hoje estarei com o presidente da Argentina em reuniões com o governo e o setor privado argentino. A relação de parceria entre nossos países é antiga e vamos aprofundar a cooperação pelo desenvolvimento da região e o melhor para nossos povos", publicou no Twitter.

Na agenda do presidente constam uma série de eventos, entre eles um encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Veja:

10h - Cerimônia de oferenda floral no Monumento ao Libertador General José de San Martín - Praça San Martín, Buenos Aires;

11h - Reunião com o Presidente da República Argentina, Alberto Fernández - Casa Rosada, Buenos Aires;

12h15 - Cerimônia de assinatura de atos - Casa Rosada, Buenos Aires;

12h40 - Declaração à imprensa - Casa Rosada, Buenos Aires;

13h15 - Almoço de trabalho oferecido pelo Presidente da República Argentina, Alberto Fernández - Casa Rosada, Buenos Aires;

15h - Cerimônia de abertura do Encontro Empresarial Brasil-Argentina - Casa Rosada - Museu do Bicentenário;

15h30 - Cumprimentos às representantes das Mães e Avós da Praça de Maio - Casa Rosada – Salão dos Cientistas;

16h - Encontro com o Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro - Buenos Aires;

19h15 - Inauguração da Mostra Fotográfica Povos Originários – Guerreiros do Tempo, de Ricardo Stuckert;

19h30 - Apresentação musical em celebração à Irmandade Brasil-Argentina - Centro Cultural Kirchner.

