No Paraguai, Lula se reúne com presidente da Bolívia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou, por meio de publicação nas redes sociais nesta terça-feira (30), que se reuniu com o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, durante a reunião do Mercosul, realizada em Assunção, no Paraguai. Segundo o mandatário brasileiro, o encontro bilateral ocorreu a pedido do chefe de Estado boliviano.

Durante o encontro, um dos temas abordados foi a situação política na Bolívia. Lula afirmou que Rodrigo Paz relatou avanços nas negociações com movimentos sociais para reduzir os conflitos internos e ressaltou a posição adotada pelo Brasil em defesa da democracia e da solução pacífica das divergências.

"O presidente boliviano contou os avanços no diálogo interno com os movimentos sociais para a redução de conflitos. Ele me relatou a importância da manifestação pública feita pelo Brasil em defesa da democracia e pelo entendimento entre as partes sem violência", disse Lula.

O mandatário brasileiro também informou que o presidente boliviano agradeceu o apoio humanitário "de gêneros alimentícios e medicamentos" enviado pelo governo brasileiro à população do país.

Cooperação na área de gás

Ainda de acordo com Lula, os dois governos decidiram dar maior rapidez às negociações envolvendo o setor energético, especialmente na área de exploração de gás natural.

"Decidimos acelerar as tratativas para a assinatura de acordos entre a Petrobras e a YPFB na área de extração de gás. Ainda esta semana a presidenta Magda Chambriard receberá no Rio comitiva ministerial do governo boliviano para tratar do assunto", afirmou.

Delegação sobre a Amazônia

Ao tratar da cooperação ambiental entre os dois países, Lula informou que o governo boliviano enviará representantes ao Brasil para discutir temas relacionados ao bioma amazônico.

Na publicação, o presidente declarou: "Ao final do encontro, Rodrigo Paz confirmou o envio ao Brasil de delegação para tratar de temas relacionados ao bioma amazônico."