"O mundo seria melhor sem o bloqueio contra Cuba", afirma Chanceler cubano

247 - O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, apresentou à imprensa nacional e estrangeira a atualização do relatório nacional em virtude da resolução 75/289 da Assembléia Geral da Nations Nations, intitulado "Necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba". (Período de agosto de 2021 a fevereiro de 2022)

"Nos dias 2 e 3 de novembro, a Assembléia Geral das Nações Unidas considerará pela 30ª vez o item da agenda intitulado "Necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba", disse o chanceler cubano ao introduzir o tema.

Bruno Rodríguez ressalta que o evento ocorrerá em um contexto especial, marcado pelos efeitos devastadores do furacão Ian, pelos efeitos de uma crise global multidimensional que inclui uma crise econômica internacional e uma ameaça iminente de recessão global, crise alimentar, crise energética, crise sanitária, entre outros, informa o site Cubadebate. "É um contexto também de intensificação sem precedentes do bloqueio contra Cuba, que vem a partir do segundo semestre de 2019, baseado em uma política do anterior Governo Republicano dos Estados Unidos, de asfixia econômica, de guerra econômica, de buscar deliberadamente o colapso da economia cubana e do país, sem medir as graves consequências humanitárias ou os impactos desse objetivo, que nunca serão alcançados, mas que, sem dúvida, causariam consequências imprevisíveis".

O Relatório já está disponível online, e revela esses impactos.

"O bloqueio não é um desenho novo, mas foi cirurgicamente melhor desenhado, visando cada uma das principais receitas do país, buscando viciosamente aumentar o impacto no cotidiano de nossa população, com base na melhor expressão dessa política que é o Memorando do subsecretário Lester Mallory de abril de 1960, que reconhece que o objetivo do bloqueio é deprimir os salários nominais e reais, causar fome, desespero, sofrimento e derrubar o governo. A Lei Helms Burton de 1996 codifica essa mesma política. E nas medidas de pressão máxima contra Cuba, nas mais de 200 sanções de bloqueio adicionais aplicadas pelo presidente Donald Trump, buscam-se esses mesmos objetivos cruéis", denuncia.

Bruno Rodríguez anuncia uma nova informação. "Entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, os prejuízos causados ​​pelo bloqueio são da ordem de 3.8 bilhões de dólares. É um valor recorde histórico para um período curto como esses sete meses. O Produto Interno Bruto de Cuba, segundo dados muito conservadores, poderia ter crescido, apesar das circunstâncias adversas que a economia cubana enfrenta, em 4,5% nesse período, se essas medidas não tivessem sido aplicadas. Durante os primeiros 14 meses do governo Biden, o prejuízo causado pelo bloqueio foi de 6.364 milhões de dólares, também um recorde histórico. Isso significa mais de 454 milhões de dólares por mês e mais de 15 milhões de dólares por dia, em danos".

O balanço das seis décadas de bloqueio é assombroso. A preços correntes, os danos acumulados somam 154.2 bilhões de dólares. Mas ao valor do ouro, ou seja, por onça de ouro, levando em conta a depreciação, os danos acumulados atingem a enorme cifra de 1 trilhão e 391 bilhões de dólares.

O mais alto diplomata da Ilha é agudo em sua análise e assevera: "O bloqueio econômico é o elemento central que define a natureza da política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Foi fortalecido a níveis sem precedentes sob o presidente Trump".

Lamentavelmente, nenhuma alteração foi feita nessa política. "A política do presidente Joseph Biden contra Cuba é infelizmente e inercialmente a mesma política republicana", pontua.

Mantém-se o desenho cirúrgico perseguido por cada renda, cada fonte de financiamento e abastecimento do país, e é tema diário. São os regulamentos em vigor e é a conduta prática atual das autoridades norte-americanas.

O ministro cubano reconhece que foram feitos alguns anúncios positivos, na dimensão certa, mas complementa afirmando que são "extremamente limitados e praticamente inaplicáveis". Ele exemplifica afirmando que o desempenho da economia cubana nos últimos dois anos "foi inevitavelmente marcado pela coincidência desses impactos com os da própria pandemia de Covid-19, os gastos exorbitantes a que obrigou nosso país e as consequências das mais recentes crises internacionais incluindo o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis".

Durante a apresentação à imprensa, ficou plenamente esclarecido que o bloqueio causa danos diretos extremos. A causa disso, de acordo com o chanceler, é a "engrenagem integral de suas medidas", combinadas com "o objetivo cruel e prático de privar o país das receitas financeiras necessárias para adquirir insumos, equipamentos, partes e peças, tecnologia e software". Um caso flagrante é o dos alimentos, em meio a uma situação de desabastecimento, longas filas, ansiedade na população que enfrenta dificuldades até para garantir a cesta básica, o que exige um esforço altamente efetivo por parte do Governo e das entidades, para garantir a vida diária das pessoas.

Foram dadas também informações sobre o sistema elétrico nacional, que "passa por uma situação extremamente grave, fruto de sérias limitações, de falta de combustível em alguns casos e de medidas, mas sobretudo de entraves à aquisição de peças sobressalentes e outros recursos, privando o país do financiamento essencial para isso, além do bloqueio impedir o uso de tecnologias norte-americanas, para comprar no mercado norte-americano. Em outras palavras, o bloqueio é um efeito duplo, que necessariamente deve ser levado em consideração".

O bloqueio faz com que Cuba não possa adquirir, em nenhum lugar, de forma alguma, tecnologias, equipamentos, partes, peças, tecnologias digitais ou softwares, que tenham 10% de componentes norte-americanos, o que implica um impacto direto, tão grave quanto a falta de moeda estrangeira para garantir o abastecimento.

O bloqueio afeta as relações bancárias e financeiras. Dezenas de bancos negam serviços a Cuba por medo das multas dos EUA. Outros são forçados a se contentar com ações ilegais e extraterritoriais do governo dos EUA para evitar essas multas. E prejudica a presença natural do sistema financeiro cubano no internacional.

A perseguição se estende a produtores, transportadores, companhias de navegação, seguradoras e resseguradoras, dificulta seriamente e torna as compras de combustível mais caras.

Bruno Rodríguez informou sobre o enfrentamento desse quadro com medidas de emergência. "O nosso povo compreende e acompanha as dificuldades diárias que todos sofremos, e ao mesmo tempo assiste, contribui para os investimentos e medidas paliativas que o Governo, em condições de emergência e atenção ao sistema eletro-energético e outras necessidades, atende com rigor e eficiência. É o caso, por exemplo, dos apagões", diz o diplomata.

Entre janeiro de 2021, novos dados, e fevereiro de 2022, um total de 642 ações diretas foram relatadas por bancos estrangeiros que, diante da ameaça do sistema financeiro norte-americano, se recusaram a prestar serviços ao país. Nesse curto período, 642 ações contra bancos estrangeiros. Ações unilaterais, coercitivas e ilegais, do ponto de vista do direito internacional do direito nacional que rege a conduta desses bancos, do ponto de vista das normas universalmente aceitas do sistema financeiro internacional.

A capacidade de produção de medicamentos do país também foi seriamente afetada pelo bloqueio. "Cuba produz 60% dos medicamentos de que basicamente necessita. Mas para produzir esses medicamentos, precisa não apenas de algumas matérias-primas, partes e peças, alguns componentes, mas também obviamente precisa de financiamento, que a aplicação opressiva e abrangente do bloqueio impede de chegar ao nosso país".

Mesmo diante de tamanhas dificuldades e adversidades, diante da hostilidade do governo dos EUA, "nosso país não para nem deixa de se renovar", diz o ministro.

"Cuba muda todos os dias e continuará mudando. Cuba se renova o tempo todo. O que não muda, o que não se renova, o que está ancorado no passado, é a política de bloqueio".

Apesar da realidade adversa, "superamos a Covid com nossas próprias vacinas". "Apesar de o governo dos Estados Unidos, no auge da pandemia, ter aplicado isenções, ou seja, aplicado a dezenas de países sob medidas coercitivas ou unilaterais, que estas sejam toleradas, temporariamente flexibilizadas, por motivos humanitários. E esses países sob regimes de sanções foram autorizados a comprar vacinas, comprar oxigênio médico, comprar ventiladores pulmonares".

Bruno Rodríguez denuncia como um ato deliberadamente cruel não incluir Cuba entre os países aos quais foram aplicadas isenções temporárias.

Denuncia também que "o governo dos Estados Unidos impediu a aquisição de oxigênio medicinal em terceiros países, quando houve uma falha de nossa principal planta que causou uma crise no país; que não causou perda de vidas graças a um esforço extraordinário e eficaz do nosso povo, das instituições armadas, do sistema de saúde e do Governo. O bloqueio impediu a aquisição de ventiladores pulmonares. Nós não paramos. Produzimos nossos próprios ventiladores pulmonares com protótipos cubanos".

O chanceler Bruno Rodríguez fez comentários sobre a atual situação do país: "A economia cubana vive momentos de grande dificuldade. As transformações, a crescente autonomia e desenvolvimento da empresa estatal socialista não pararam. A expansão e registro de milhares de novas micro, pequenas e médias empresas, tanto estatais como privadas, fundamentalmente privadas. O desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação como pilar da gestão governamental e das transformações que garantem o avanço do nosso modelo socialista".

Merece destaque em seus comentários a aprovação em referendo do Código da Família, o que mostra "um consenso majoritário". E assegura que o país aplica transformações em todas as áreas, "com base no princípio de mudar tudo o que precisa ser mudado e caminhar para um socialismo mais justo, mais humano, mais democrático para todo o nosso povo".

Por fim, ele se deteve na votação que ocorrerá na Assembleia Geral da ONU.

"A rejeição do bloqueio foi um dos temas mais discutidos nos discursos dos Chefes de Estado e de Governo na recente Sessão de Alto Nível da Assembleia Geral no final de setembro. Quarenta deles exigiram em voz alta o fim dessa política. Alguns pediram que Cuba seja removida da lista arbitrária, injusta, caprichosa, imoral e ilegal do governo dos Estados Unidos de países que patrocinam o terrorismo. Outros apreciaram a cooperação, especialmente a cooperação médica internacional, que Cuba oferece de forma modesta e tranquila".

"Este debate geral mostrou de forma confiável que a política de bloqueio só causa isolamento e descrédito ao governo dos Estados Unidos, ao qual se opõe a maioria dos americanos, a maioria dos cubanos residentes nos Estados Unidos e em outros países, que recebe a rejeição praticamente unânime da comunidade internacional e que ela tem de ser levantada, pois o mundo mudou e algum governo dos Estados Unidos terá que fazê-lo".

"O repúdio a uma política criminosa que não derrotou nem alcançou os objetivos que se propôs é universal, embora cause muitos danos humanos, causa sofrimento todos os dias em todas as refeições quando a família cubana se reúne à noite, quando há um apagão , quando há dificuldades para garantir remédio para uma pessoa doente, nosso povo sofre.

"Cuba tem o direito de viver sem bloqueio, tem o direito de viver em paz. Cuba estaria melhor sem um bloqueio. Todo mundo estaria melhor sem o bloqueio. Os Estados Unidos seriam um país melhor sem um bloqueio contra Cuba. O mundo seria melhor sem o bloqueio contra Cuba", finalizou.

