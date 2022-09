Trabalhadores dos transportes protestam no Paraguai contra altos preços dos combustíveis

Os manifestantes exigem uma redução de 1.500 guarani (0,22 dólares) no preço do diesel e da gasolina de 93 octanas edit

TeleSur - Na segunda-feira, os trabalhadores dos transportes paraguaios começaram um dia de manifestações em várias partes do país para exigir uma redução nos preços dos combustíveis, rejeitando ao mesmo tempo quaisquer negociações com o governo.

Os manifestantes começaram os protestos nas primeiras horas da manhã para exigir uma redução de 1.500 guaranis (0,22 dólares) no preço do gasóleo tipo III e da gasolina de 93 octanas, de acordo com os meios de comunicação social nacionais.

No entanto, o representante dos trabalhadores da plataforma, Basilio Duarte, disse que estão a exigir uma redução "para todos os cidadãos" no preço dos hidrocarbonetos face ao aumento da inflação no país sul-americano.

Ao mesmo tempo, o líder salientou que "não vamos assistir a nenhuma reunião para a qual somos convidados. O anúncio deve ser feito pelo governo através da imprensa sobre a redução dos preços dos combustíveis".

Neste sentido, Duarte rejeitou os descontos anteriormente anunciados pelo governo através da implementação de um cartão para condutores, o que considerou um fracasso.

Ao mesmo tempo, o presidente da Associação de Transportes Escolares, Rolando Martínez, anunciou que iriam ter lugar encerramentos intermitentes de estradas, acreditando que esta era "a única forma" de o governo responder.

Por seu lado, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, salientou que os trabalhadores dos transportes "têm todo o direito de se manifestarem, mas não de bloquearem os cidadãos de poderem trabalhar em paz".

Da mesma forma, o presidente disse que actualmente é impossível baixar os preços dos combustíveis porque é necessário esperar para repor o inventário porque "caso contrário seria um desvio".

