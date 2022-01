Deputada independente é eleita presidente da Constituinte do Chile

Apoie o 247

TeleSur - Os deputados constituintes do Chile elegeram na quarta-feira Maria Elisa Quinteros como a nova presidente da Assembleia Constituinte, em substituição da líder mapuche Elisa Loncon, que tem presidido o órgão nos últimos seis meses.

Quinteros, que é dentista de profissão e faz parte da coligação da Assembleia Popular para a Dignidade (APD), obteve o apoio de 78 constituintes e espera-se que nas próximas horas seja definido o vice-presidente do organismo, que tem seis meses para redigir uma nova Carta Magna para o país.

"Quero expressar os meus sinceros agradecimentos (...) Esperemos saber conduzir este processo com sabedoria, compreensão e força, e que possamos unir todos os sectores em prol do que precisamos para o nosso país", disse Quinteros após a sua nomeação como presidente.

O dia teve lugar após um intenso debate na antiga sede do Congresso em Santiago do Chile, conhecida como Sala de Honra do Senado, onde os 155 eleitores ratificaram o seu voto para a nova presidenta e, ao mesmo tempo, elogiaram o trabalho de Loncon.

María Quinteros reconheceu o trabalho de Loncon como acadêmica e constituinte, "ela é sem dúvida um ponto de referência para as gerações presentes e futuras. Estou feliz por coincidir neste caminho de construção conjunta de uma proposta de Constituição para os povos do Chile", disse ela.

Quinteros, 39 anos, é da região de Talca, localizada na região do Maule, onde estudou na Escola María Mazarrello e na Escola Secundária Abate Molina, e posteriormente licenciou-se em odontologia na Universidade de Talca.

Continuando a sua formação acadêmica, María Quinteros tem um mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Universidade do Chile, depois trabalhou como investigadora e professora no Departamento de Saúde Pública da Universidade de Talca.

Aludindo a questões políticas, Quinteros concorreu à lista da APD, que reúne organizações populares e territoriais do 17º distrito (Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Família, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno e Vichuquén).