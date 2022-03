Evo Morales pede mobilização internacional contra a Otan

Apoie o 247

Sputnik - O ex-presidente da Bolívia pediu aos "povos e governos democráticos do mundo" que promovam uma "mobilização internacional" contra a OTAN e a liderança dos EUA.

Segundo Morales, a humanidade continuará em perigo "enquanto persistir o intervencionismo expansionista dos EUA e da OTAN".

O ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) pediu uma "mobilização internacional" de países e movimentos políticos para frear o "expansionismo" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no contexto do conflito na Ucrânia.

"Pedimos uma mobilização internacional para deter o expansionismo intervencionista da OTAN e dos EUA. A humanidade clama por pacificação, a conflagração não é a solução. As armas e a hegemonia imperialista colocam em risco a paz mundial", escreveu Morales em sua conta no Twitter.

Em visita à Venezuela para participar do congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Morales aprofundou uma posição que já havia manifestado dias atrás por meio de sua conta no Twitter, quando apontou o papel dos EUA na tensão mundial. "A única ameaça global são as armas intervencionistas dos EUA", garantiu o ex-presidente.

"Os povos e governos democráticos do mundo deveriam incentivar uma campanha para denunciar que a OTAN é o principal inimigo da humanidade, que ameaça a vida, a paz e a economia devido à sua política expansionista, intervencionista e belicista", afirmou o líder do Movimento ao Socialismo (MAS).

Para Morales, “a paz é o único caminho para o entendimento entre povos irmãos, mas enquanto persistir o intervencionismo expansionista dos EUA e da NATO, a humanidade continuará a enfrentar o perigo de uma maior conflagração”.

"Os EUA e a OTAN vivem das mortes que causam com as guerras", acrescentou o ex-presidente.

