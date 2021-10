Pedro Castillo presta juramento a novo gabinete ministerial do Peru

Apoie o 247

TeleSur - O presidente do Peru, Pedro Castillo, prestou juramento a seu novo Gabinete Ministerial na noite desta quarta-feira, em cerimônia realizada na Sala Dourada do Palácio do Governo de Lima (capital), e na qual tomaram posse sete novos ministros.

O presidente, após a renúncia de Guido Bellido, colocou como presidente do Conselho de Ministros a ex-presidente do Congresso, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin.

Carlos Gallardo, que sucede a Juan Callido, estará à frente da pasta de Educação; enquanto Luis Roberto Varranzuela assumirá o cargo de Ministro do Interior, em substituição a Juan Carrasco.

Os movimentos ministeriais contemplaram uma nova ministra do Trabalho e Promoção do Emprego, a deputada do Peru Libre, Betsy Chávez, que sucederá a Iber Maraví.

Completando a lista de novos altos funcionários, Eduardo González está no comando do Ministério de Minas e Energia em substituição a Iván Merino; José Incio como Ministro da Produção substitui Yván Quispe; e Gisela Ortiz Perea como chefe de Cultura, em substituição a Ciro Gálvez.

“Por um Peru para todos, pelos homens e mulheres de nosso país que lutam todos os dias em defesa de seus direitos, por um Peru com memória histórica, juro”, disse Ortiz Perea, uma das cinco mulheres com quem contará o novo Gabinete.

O chefe de Estado ratificou 12 ministros, entre os quais Óscar Maúrtua como Ministro das Relações Exteriores, e Hernando Cevallos à frente da pasta da Saúde, um dos setores que mais pretende promover dentro do Executivo, especialmente após a pandemia da Covid-19, que revelou vulnerabilidades no sistema de saúde peruano.

“Decidi tomar decisões a favor da governabilidade: o equilíbrio de poderes é a ponte entre o Estado de direito e a democracia. Ratificamos o compromisso do Peru com o investimento privado, destacando a necessidade de operar sem corrupção e responsabilidade social e priorizando a diversificação produtiva nacional", disse Castillo em mensagem à nação.

