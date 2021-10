Peru: Pedro Castillo anuncia renúncia de todos os ministros

Apoie o 247

Sputnik, com 247 - O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Guido Bellido, apresentou nesta quarta-feira (6) sua renúncia ao presidente do país, Pedro Castillo. O anúncio foi feito pelo próprio Castillo em uma mensagem à nação. O primeiro-ministro sai do cargo dois meses desde o início do governo de esquerda, o que implica a saída de todo o gabinete ministerial.​

"Hoje aceitamos a renúncia do presidente do Conselho de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quem agradeço pelos serviços prestados", disse Castillo em breve mensagem à nação.

O presidente explicou que sua prioridade continua sendo enfrentar os "grandes problemas" do país, que em sua opinião são a saúde, a fome e a pobreza. Com base nisso, "decidi tomar algumas decisões a favor da governabilidade", disse Castillo, destacando que "o equilíbrio de poderes é a ponte entre o estado de direito e a democracia".

O presidente acrescentou que Bellido entregou sua carta de renúncia em caráter irrevogável. Castillo concluiu afirmando que ainda nesta quarta-feira (6) vai anunciar a posse de um novo gabinete.

"Tendo cumprido todas as funções correspondentes à instituição, cumpro a minha renúncia irrevogável ao cargo de presidente do Conselho de Ministros conforme você (Castillo) me solicitou e, nesse sentido, estou inteiramente à disposição para realizar de forma ordenada a transferência correspondente de gestão", lê-se na carta de renúncia divulgada pelo portal Infobae.

Nova Constituição

Em julho, em sua primeira mensagem ao país como chefe de Estado, Pedro Castillo defendeu a apresentação de um projeto de lei para convocar um plebiscito para mudar a Constituição. Ele assumiu a presidência pelo quadriênio de 2021 a 2026.

Em seu discurso na sede do Congresso, Castillo indicou que a Assembleia Constituinte vai redigir uma nova Constituição "deve ser multinacional, popular e com paridade de gênero em sua composição".

