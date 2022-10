13 pontos divinais

Apoie o 247

Dia 04 de outubro, pelo calendário católico, é dia de São Francisco de Assis.

São Francisco de Assis, aquele que se despiu da riqueza e iniciou uma jornada social das mais belas. O militar que lutou nas Cruzadas começou a vislumbrar Jesus de Nazaré, após voltar de uma batalha, estava doente e percebeu que gostaria de experenciar um cadinho da vivência do Redentor. Francisco rompeu com o status-quo daquela Idade Média altamente clerical (recheada de falácias) onde religiosos, em nome do cristianismo, usavam e abusavam da fé dos camponeses fanáticos e inocentes.

O “futuro santo” tinha poder, tinha posição social, e fora educado a crer em um “Cristo de ouro e prata”; defendido através das santas Cruzadas, porém ele cresceu e encontrou o Jesus da misericórdia.

Religião é uma palavra de significado simples: religação. E quem professa tal doutrina NÃO DEVERIA CALUNIAR, E NEM DEFENESTRAR. A lei complementar 191/22 criada pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), e sancionada pelo atual presidente da República defenestrou brutalmente professores públicos, portanto recomendo fortemente aos leitores do site Brasil 247 (que alcançou 1 milhão de membros, no dia histórico de 02 de outubro de 2022) que a leiam.

Jesus significa luz, amor, bondade, e principalmente fé. Jesus não apontou armas, não comprou mansões, e não espalhou fake News...para se eleger a cargo político...e, isso, até os ateus conseguem entender, a respeito da fileira do Jesus histórico, que perdoou seus algozes na cruz do Calvário, dizendo que eles não sabiam o que faziam ao tentar exterminá-lo. Jesus defendia os fracos e oprimidos; comia com os pecadores, como prostitutas e cobradores de impostos.

Será que 43 milhões de eleitores no Brasil sabem disso?

