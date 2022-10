2º turno: Lula e o paradoxo da Geni

Apoie o 247

ICL

Por Luis Costa Pinto

“De tudo que é nego torto

Do mangue, do cais, do porto

Ela já foi namoradaO seu corpo é dos errantes

Dos cegos, dos retirantes

É de quem não tem mais nadaDá-se assim desde menina

Na garagem, na cantina

Atrás do tanque, no matoÉ a rainha dos detentos

Das loucas, dos lazarentos

Dos moleques do internatoE também vai amiúde

Com os velhinhos sem saúde

E as viúvas sem porvirEla é um poço de bondade

E é por isso que a cidade

Vive sempre a repetirJoga pedra na Geni

Joga pedra na Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita GeniUm dia surgiu, brilhante

Entre as nuvens, flutuante

Um enorme zepelimPairou sobre os edifícios

Abriu dois mil orifícios

Com dois mil canhões assimA cidade apavorada

Se quedou paralisada

Pronta pra virar geléiaMas do zepelim gigante

Desceu o seu comandante

Dizendo: Mudei de idéiaQuando vi nesta cidade

Tanto horror e iniquidade

Resolvi tudo explodirMas posso evitar o drama

Se aquela formosa dama

Esta noite me servirEssa dama era Geni

Mas não pode ser Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita GeniMas de fato, logo ela

Tão coitada, tão singela

Cativara o forasteiroO guerreiro tão vistoso

Tão temido e poderoso

Era dela prisioneiroAcontece que a donzela

E isso era segredo dela

Também tinha seus caprichosE a deitar com homem tão nobre

Tão cheirando a brilho e a cobre

Preferia amar com os bichosAo ouvir tal heresia

A cidade em romaria

Foi beijar a sua mãoO prefeito de joelhos

O bispo de olhos vermelhos

E o banqueiro com um milhãoVai com ele, vai Geni

Vai com ele, vai Geni

Você pode nos salvar

Você vai nos redimir

Você dá pra qualquer um

Bendita GeniForam tantos os pedidos

Tão sinceros, tão sentidos

Que ela dominou seu ascoNessa noite lancinante

Entregou-se a tal amante

Como quem dá-se ao carrascoEle fez tanta sujeira

Lambuzou-se a noite inteira

Até ficar saciadoE nem bem amanhecia

Partiu numa nuvem fria

Com seu zepelim prateadoNum suspiro aliviado

Ela se virou de lado

E tentou até sorrirMas logo raiou o dia

E a cidade em cantoria

Não deixou ela dormirJoga pedra na Geni

Joga bosta na Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita GeniJoga pedra na Geni

Joga bosta na Geni

Ela é feita pra apanhar

Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um

Maldita Geni” (Geni e o Zepelim, Chico Buarque, 1979)

Antes de falarem ou escreverem que “Lula deve fazer acenos ao centro”, ou que “PT precisa firmar compromissos com o mercado financeiro”, alguns analistas de momento da mídia e da Faria Lima deviam ler três vezes o magistral conto contido na letra de Geni.

O Brasil que emergiu das urnas do dia 2 de outubro de 2022 lembrou-me o mundo pós-apocalíptico de “A Estrada”, romance de Cormac McCarthy que descreve a jornada pela sobrevivência de um pai e seu filho para sobreviverem numa Terra devastada por uma hecatombe nuclear responsável por destruir a civilização. A história contida no livro do norte-americano McCarthy sugere, sem qualquer diálogo entre as obras, que o comandante do Zepelim da música de Chico Buarque não subjugou Geni. Em retaliação, os dois mil orifícios da nave cuspiram as balas dos dois mil canhões e tudo embaixo virou geleia.

Tomado por sua representação congressual – e a Câmara é a representação média do povo, enquanto o Senado é o espelho da Federação – a Nação brasileira foi abduzida por moralistas de fancaria, por detratores sórdidos da pauta de emergência ambiental e sanitária por que passa o mundo e por cínicos e hipócritas que agem no varejo sob a capa (de bandido) do anti-herói travestido de capitão, Jair Bolsonaro.

Em 1990, o governador de São Paulo, Orestes Quércia, regozijava-se de ter quebrado o Banespa (Banco do Estado de São Paulo, estatal estadual) para eleger Luiz Antônio Fleury (PMDB) como sucessor. Fleury teve por adversários Mário Covas (PSDB) e Lula (PT). Como “o mercado financeiro” de então – integrado pelos últimos resquícios do baronato industrial paulista – via Cova e Luiz Inácio como demônios comunistas e estatizantes apenas com matizes diferentes, a trágica gestão econômica quercista foi perdoada. Afinal, o objetivo era vencer.

Jair Bolsonaro, encarapitado no lombo de seu camaleão amestrado Paulo Guedes, o ex-liberal que nos dias de hoje topa tudo por um naco do tapete vermelho do poder brasiliense, quebrou o Brasil desde 2019, repetiu a bancarrota em 2020, dobrou a aposta em 2021 e multiplicou-a em 2022 ao comprometer o resultado fiscal do Tesouro Nacional até 2026. Contudo, vem sendo suportado e perdoado pelos ricos desmiolados e descomprometidos do País – gente da estatura moral e intelectual de um meio-fio como Luciano Hang, Flávio Rocha, Afrânio Barreira, José Khoury, Meyer Nigri, Luiz André Tissot, entre outros – porque lhes abre atalhos nos negócios a fim de fazê-los mais ricos sem quaisquer contrapartidas sociais.

Que esse mol de aproveitadores dê apoio ao ignorante e despreparado ex-militar expulso do Exército por má conduta é até explicável: a História registra adesões empresariais oportunistas desde os tempos dos saques vikings no norte da Europa até a destruição e ocupação do Iraque e do Afeganistão (passando, claro, pelo endosso de banqueiros suíços e industriais alemães a Adolf Hitler).

Salta inexplicável, contudo, é a vista grossa que o empresariado e o miolo de centro ainda não bolsonarista da sociedade brasileira faz a esses desvios do atual presidente ao mesmo tempo em que seguem exigindo “movimentos pragmáticos” de Lula a fim de explicitar apoio ao candidato do PT. Agem com ele como o prefeito, o bispo e o banqueiro que empurraram a Geni do conto musicado de Chico para os braços pérfidos do comandante do Zepelim invasor.

Depois de ter perdido três eleições presidenciais – 1989, 1994 e 1998 – e ter se conservado temente aos ditames da Constituição, investindo no crescimento orgânico de seu partido, o PT, dentro do Parlamento tendo em vista a conquista natural do Governo em 2002, como explicar além do exemplo a persistência de temores antidemocráticos emanados por Lula? E, depois de governar por oito ano, eleger a sucessora, que foi reeleita e terminou deposta num golpe jurídico/parlamentar/classista aturado de pé por si e por seu partido, como chancelar minimamente a prevalência dessa mentira como ameaça? Indo além: sabendo-se que Luiz Inácio Lula da Silva foi processado, julgado, condenado e preso num processo ilegítimo, conduzido por um juiz incompetente para fazê-lo, mas, que se prestou à farsa depois desfeita pela Suprema Corte, sem deixar de buscar seus direitos à margem da Lei, como acreditar nas mentiras assacadas contra ele a soldo de criptomoedas saídas do inferno para financiar postagens em redes sociais?

Entre 2003 e 2013, nos governos de Lula e no curso do primeiro mandato de Dilma Rousseff, o Brasil era o melhor lugar para se estar no mundo. Aqui, entendíamos e explicávamos o mundo. Daqui, experimentávamos saídas originais para a redução do injusto e desumano fosso social surgido em países com desigualdades como o nosso – como o Bolsa Família – e elas eram reproduzidas em diversos países. Naquele período, “mercado” e indústria pareciam em lua-de-mel com o líder a quem nunca deixaram de ver como Geni. Encerrado o flerte, sentindo-se seguros, deram-se ao luxo covarde de adotarem ao menos o silêncio ante as violências jurídicas cometidas contra Lula e voltaram ao ciclo de imprecações – joga pedra, cospe, …maldito…! Atordoados porque se veem impotentes ante novo sobrevoo do Zepelim com seu comandante boçal, lá estão novamente genuflexos o prefeito, o padre e o banqueiro com seu milhão.

A História se repete. Só não é possível responder como o ciclo se fecha, e se há desfecho para ele. Lula, uma rocha inexpugnável que parece segurar a base de toda a Nação ante o tsunami de extrema-direita, de boçalidades, de ignomínias e de violências porque todas as demais ruíram, não é Geni e como Geni não pode e não deve ser tratado. Não há mais guinadas ou compromissos pragmáticos a serem exigidos. Há, isto sim, um ser demoníaco a ser derrotado porque ele sintetiza todo o mal, toda a vilania e toda a perversidade do lado sombrio do Brasil e de alguns brasileiros. É disso que se trata, e é por isso que, agora, tem de ser assim: Lula.

