28 entidades brasileiras exigem o fim do bloqueio americano à Cuba em época de pandemia e solidariedade

Se o bloqueio econômico, imposto há mais de cinco décadas, pelos Estados Unidos à Cuba, já tem, em sua natureza, um caráter genocida e, como já noticiamos, foi endurecido pelo governo Trump, em tempos de pandemia mundial vira um absurdo sem precedentes.

Enquanto o governo cubano exporta médicos a diversos países para ajudar a conter a crise mundial de saúde, o governo americano, em uma atitude desumana e totalmente sem precedentes, mantém o bloqueio ao povo cubano, impedindo o povo da Ilha de se desenvolver e de ajudar a conter o coronavírus nos quatro cantos do planeta.

Então, considerando que Cuba está demostrando um papel de solidariedade mundial com mais de 14 brigadas médicas do Contingente Henry Reeves, combatendo a pandemia com 593 profissionais de saúde no mundo todo, que arriscam suas vidas para salvar outras. E que essas equipes são extremamente respeitadas no mundo todo.

Considerando, ainda, que há muitas décadas, os médicos cubanos atuam nesse papel – de ajuda e solidariedade - ao redor do mundo, sobretudo nas áreas mais carentes e mais necessitadas do mundo, as entidades (listadas abaixo), concluem, se direcionando diretamente ao Presidente americano Donald Trump:

“Sr. Presidente, a humanidade está pedindo ajuda. Atenda ao pedido de ajuda de todos, como outros líderes racionais fazem pelo mundo. Cesse o bloqueio contra Cuba para o bem de todos. Essa é a única medida aceitável em um momento tão difícil para todos nós e para o seu próprio país. Pelo fim do bloqueio já!

A decisão de Vossa Excelência será decisiva de como sua gestão será avaliada pela história. ”

Abaixo a lista das entidades que assinaram o documento:

1. Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba – RJ

2. Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos.

3. Associação Cultural José Martí – RN

4. Associação Cultural José Martí – ES

5. Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba – ES

6. Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba – SP

7. Associação Cultural José Martí – TO

8. Associação Cultural José Martí– GO

9. Associação Cultural José Martí – SC

10. Associação Cultural José Martí – RS

11. Casa da Amizade Brasil – Cuba – CE

12. Associação Cultural José Martí – PR

13. Representação Cultural José Martí – PR

14. Associação Cultural José Martí – RJ

15. Associação Cultural José Martí – MG

16. Comitê de Defesa da Revolução Cubana (CDR) – DF

17. Núcleo de Estudos Cubanos (NESCUBA) – UNB – DF

18. Unidade Popular – CE

19. Centro Cearense Popular Manoel Lisboa de Moura – CE

20. Associação Cultural José Martí– BA

21. Comitê de Defesa da Revolução Cubana – PA

22. Associação Cultural José Martí – PI

23. Associação Cultural José Martí – PB

24. Comitê de Solidariedade a Cuba – SE

25. Associação Cultural José Martí do Grande ABC – SP

26. Centro Cultural Manoel Lisboa – PE

27. Associação Cultural José Martí – BS – SP

28. Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça para a Democracia – PE

