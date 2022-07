A atual crise mundial: sua natureza social e desafio para as ciências sociais

Apoie o 247

Gostaria de começar minha palestra com uma citação do imperialista britânico por excelência, Winston Churchill, que, em 1940, escreveu em uma carta que “a Grã-Bretanha estava lutando não contra Hitler, nem mesmo contra o nacional-socialismo, mas contra o espírito do povo alemão, contra o espírito de Schiller, para que esse espírito nunca renascesse”.

Mas agora estamos aqui, em uma conferência organizada pelo Instituto Schiller, e é o nosso tipo de resposta assimétrica ao Império Britânico. . . .

A crise tornou-se uma palavra de código do nosso tempo. Mas a questão é: uma crise de quê? Dizem-nos que é uma crise das finanças, é uma crise do Estado, é uma crise da educação – portanto, é uma crise de tudo. Mas o que isso significa, ser uma crise de tudo? Uma crise de tudo significa uma crise sistêmica. É uma crise do sistema social, e esse sistema social é o capitalismo.

Então, primeiro, uma crise do capitalismo, e só em segundo lugar, uma crise da civilização, da humanidade. Mas o que é o capitalismo? Descartes costumava dizer “definir o sentido das palavras”. Minha definição de trabalho é que o capitalismo é um sistema institucional complicado que limita o capital em seus próprios interesses holísticos e de longo prazo, e garante a expansão no espaço, externalizando a crise e a exploração.

O último elemento é vital, porque o capitalismo, como a antiguidade, como o sistema escravista, é um sistema de orientação expansiva. Quando, no curso da evolução do capitalismo, a taxa global de lucro foi diminuindo, o capital costumava esculpir partes das zonas de capital conhecidas e transformá-las na periferia capitalista, na zona de extração de matérias-primas e na de mão-de-obra barata. Mas em 1991, com a queda do campo socialista, incluindo a URSS, e com o início do capitalismo semi-gângster na Rússia, as zonas não capitalistas evaporaram. Agora o capitalismo está em toda parte. Abrange todo o globo. Vitória completa.

Mas toda aquisição é uma perda. Agora não há lugar para expandir. A intensificação do capitalismo é toda a agenda. O problema é que o capitalismo é, em princípio, um sistema amplamente construído. Várias instituições – o Estado-nação, a sociedade civil, a política e a educação em massa – limitam a possibilidade do capital de explorar o núcleo do sistema, da maneira ou na escala que o faz na periferia. As instituições que mencionei externalizam a exploração, um pouco em comparação com a forma como as reformas de Sólon fizeram na antiga Atenas.

Senhores dos Anéis de Crise

Não quero minimizar o nível de exploração nos chamados países altamente desenvolvidos, mas há certo limite para isso, ou, para ser mais preciso, havia no período de 1945-1975. Não é por acaso que os franceses chamaram esse período de “os gloriosos 30 anos”. Digo “foi”, porque desde os anos 1980, os grupos dominantes da classe capitalista vêm desmantelando essas instituições protegidas, cuja soma, ou melhor, cujo sistema constitui o capitalismo normal e sólido, ou seus pilares.

Durante os últimos 30 anos, temos assistido ao desaparecimento dos Estados-nação, à compressão da sociedade civil, à despolitização da esfera política e à primitivização e enfraquecimento deliberados da educação de massa, incluindo o ensino superior. Na América, esse processo ocorreu nas décadas de 1970 e 1980; na Rússia, estamos testemunhando isso agora. Mas graças às fundações socialistas, aqueles que estão tentando demolir nossa educação estão conseguindo, mas apenas parcialmente. Essa liquidação é a essência da chamada revolução neoliberal, ou melhor, contrarrevolução: contraria não apenas as principais tendências dos 30 anos do pós-guerra, mas também todo o período da história europeia desde o Renascimento.

Não é apenas uma regressão; é contra progresso. É um contra progresso deliberado.

Nos últimos 30 anos, vivemos em crise. E esta crise, a contrarrevolução neoliberal, é feita pelo homem; é artificial, ou tem sido artificial, porque parece que no início do século 21, a crise começou a sair do controle de seus mestres, dos “Senhores dos Anéis de Crise”. Podemos identificar isso, indiretamente, nos conflitos de diferentes segmentos da elite global, nas atividades de suas organizações fechadas e nas declarações de altos funcionários.

Basta lembrar o que a [diretora-gerente do FMI] Christine Lagarde disse em outubro em Tóquio, na reunião do FMI e do Banco Mundial, e qual era a essência do relatório da administração do Morgan Stanley em junho do ano passado.

O documento norteador da contrarrevolução neoliberal foi o relatório “Crise da Democracia”, escrito a pedido da Comissão Trilateral por Samuel P. Huntington, Brian J. Crozier e Joji Watanuki, em 1975. O documento é muito interessante. Os autores escreveram que a única cura para os males da democracia não era mais democracia, mas a moderação da democracia. O relatório argumentou que, para um sistema político democrático funcionar de forma eficaz, geralmente é necessário algum grau de apatia e não envolvimento por parte de alguns indivíduos e grupos. Eles significavam a classe média e os grupos superiores da classe trabalhadora.

A onda democrática, segundo o relatório, foi um desafio geral aos sistemas existentes de autoridade, pública e privada; e a principal conclusão foi que era necessária uma diminuição da influência pública. Então, na verdade, esse documento foi uma reação à ascensão da classe média e da classe trabalhadora, devido à industrialização nos 30 anos do pós-guerra. A solução foi muito simples: desindustrialização. A desindustrialização do núcleo do Atlântico Norte e uma ofensiva contra a classe média e a classe trabalhadora. E vimos isso em Thatcherism e Reaganomics.

A desindustrialização do Ocidente, iniciada na década de 1980, ideologicamente está em preparação há muito tempo, desde as décadas de 1860-1880 na Grã-Bretanha. Nas décadas de 1950 e 1960, agregou-se a ela o movimento ambientalista. O movimento ambientalista dos anos 60 foi organizado pela Fundação Rockefeller e estava abrindo caminho para a futura desindustrialização.

O mesmo papel foi desempenhado pela cultura jovem e pelos diferentes movimentos minoritários e, claro, pela desracionalização do pensamento e do comportamento. Os anos 80 viram o surgimento de cultos irracionais, a deterioração da educação em massa e, é claro, a substituição da ficção científica pela fantasia. A série Harry Potter é um exemplo muito indicativo, onde vemos o futuro, ou uma imagem da realidade, onde não há democracia, onde há hierarquia e onde o poder é baseado na magia, não na escolha racional.

O Projeto Para Parar a História

De fato, a contrarrevolução neoliberal, que organizou a redistribuição de renda em favor dos grupos dominantes, e em detrimento da classe média e da classe trabalhadora, fez parte de um projeto geo-histórico muito maior, ou enredo, como você deseja: o projeto de parar a história. Porque a redistribuição de renda e a desdemocratização da sociedade exigiram uma reviravolta civilizatória, que chamo de três Ds: desindustrialização, desracionalização e despovoamento.

Este último desempenha um papel importante, não só do ponto de vista económico, como do ponto de vista dos recursos. É muito mais fácil controlar 2 bilhões de pessoas do que 7 ou 8 bilhões. O projeto de despovoamento é financiado pelas mesmas estruturas que financiaram o movimento ecológico, etc.

A contrarrevolução neoliberal foi uma crise em si mesma, mas pretendia ser uma crise gerenciada. No entanto, no início do século 21, o processo parece estar fora de controle, como eu disse; Hegel costumava chamar tais situações de perfídia da história.

Então, temos uma crise dupla: uma feita pelo homem e planejada, e então, uma nova crise, uma caótica.

Para lidar com a crise é preciso ter vontade e razão, ou melhor, primeiro, razão, para entender e, segundo, vontade de colocar a razão em ação. No nosso caso, a razão é a ciência social, mas o problema é que a ciência social, em sua condição atual, não é adequada aos desafios de nossa época. O principal agente da ciência social é o especialista, que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E há uma desteorização do conhecimento. O conhecimento está se tornando cada vez mais empírico, estudos de caso estatísticos sem teoria, sem imaginação científica e assim por diante.

Primeiro, a rede disciplinar do final do século XIX, que é nossa herança do século XIX – economia, sociologia e ciência política – na verdade, não captura a realidade social como um todo – apenas partes dela. A unidade básica de análise da sociologia é a sociedade civil, mas se ela está encolhendo, significa que a sociologia pode nos dizer cada vez menos sobre o mundo que estamos deixando e o mundo em que estamos entrando.

[O historiador francês] Fernand Braudel costumava dizer: “O capitalismo é o inimigo do mercado”. Em vez disso, o capitalismo é equilibrado entre monopólio e mercado, mas agora podemos ver que a monopolização corporativa transnacional está afastando o mercado.

Gostaria de relembrar a pesquisa de Andy Coghlan e Debora MacKenzie, publicada em outubro de 2011 no site da New Scientist. Esse grupo de estudiosos mostrou que 147 empresas, 1% de todas as empresas, controlavam 40% da economia mundial. Isso é muito indicativo. Isso significa que a economia moderna, cuja unidade básica de análise é o mercado, esconde mais do que mostra. A política e o Estado-nação estão desaparecendo, e isso significa que a ciência política, com suas unidades básicas de análise – a política e o Estado – não apenas pode conceituar adequadamente, mas não pode simplesmente retratar relações de poder reais, especialmente em nível global.

Em segundo lugar, há outro problema sério com a ciência política. O poder real é geralmente secreto ou semi-secreto, o poder das sombras. A ciência política convencional não tem conceitos nem métodos para analisar esse tipo de poder. Quanto mais democrática a fachada da sociedade ocidental estava se tornando nos séculos 19 e 20, menos poder real ela tinha. Este poder foi canalizado para clubes fechados, estruturas supernacionais, etc.

O que estou dizendo é banal e trivial, mas a ciência política em sua condição atual não pode analisar as relações reais de poder. A integração dessas estruturas como unidades de análise na ciência política convencional irá, de fato, explodi-la.

Organizações de Inteligência Cognitiva

Assim, uma nova ciência social é necessária, estudando o mundo real, e não o que a erudição professa define como real. Uma nova ciência social com novas disciplinas, novos conceitos, uma força social que será capaz de criar um novo tipo de erudição, tem a melhor chance de vencer no século 21, ou pelo menos minar as tentativas de nos separar de nosso legado europeu.

É evidente que uma nova erudição só pode ser criada por estruturas de um novo tipo. Quais organizações estão analisando a realidade hoje? Acima de tudo, são organizações científicas e ramos analíticos dos serviços secretos, mas ambos estão em profunda crise. Hoje, estamos testemunhando uma crise tanto das organizações científicas quanto dos serviços secretos – seus ramos analíticos. A bolsa parece não ser capaz de trabalhar com enormes volumes de informação e se sente desconfortável em analisar fluxos de informação. A lacuna entre os fluxos de informação, incluindo os profissionais, e o nível padrão de um acadêmico padrão está crescendo. Em vez de estudiosos, como eu disse, temos especialistas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos.

Todo o quadro nos lembra a situação da escolástica no final do século XV: a miniaturização da pesquisa, os estudos de caso e a ausência de um léxico universal entre as diferentes esferas do conhecimento. Quanto aos ramos analíticos dos serviços secretos, eles parecem incapazes de trabalhar em um mundo onde quase todas as informações significativas podem ser encontradas em fontes abertas. E isso transforma todo o negócio.

Portanto, há uma necessidade de criar estruturas fundamentalmente novas. Prefiro chamá-las de organizações de inteligência cognitiva. Eles devem combinar as melhores características das estruturas acadêmicas e as das sociedades secretas. Como estes, devem analisar o mundo real, não o imaginário, prestando atenção a certas evidências indiretas. A ciência social geralmente negligencia a evidência indireta, que é, no entanto, muito importante.

Ao mesmo tempo, como a erudição, eles devem se concentrar nas leis e regularidades dos processos de massa. Tais estruturas devem ser não apenas unidades analíticas, mas também armas organizacionais na luta pelo futuro. Eu entendo muito bem que é muito mais fácil pronunciar essas coisas, do que realmente criar essas organizações, mas é preciso tentar.

Obrigado.

