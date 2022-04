Apoie o 247

A Big Arrow War russa: Entenda a estratégia russa e porque eles retiraram tropas de Kiev

Há alguns dias atrás, a imprensa OTAN noticiou que a Rússia está retirando parte de suas tropas de Kiev. A CNBC relatou que os russos estariam sendo empurrados pelos ucranianos. Outros, que a Rússia estaria tentando ganhar tempo para poder negociar um acordo, enfim, várias razões foram dadas, as justificativas, em sua maioria, eram uma derrota.

Willian Scott Ritter; ex-oficial de inteligência dos fuzileiros navais estadunidense e que serviu como inspetor de armas de destruição em massa da ONU, durante a Guerra do Golfo de 1991-98; decidiu vir a público em seu twitter e ensinar aos seus colegas o que está acontecendo realmente.

A Guerra da Grande Flecha— uma cartilha

Para todos aqueles que estão coçando a cabeça em confusão, ou tirando a poeira de seus uniformes de gala para o desfile da vitória ucraniana em Kiev, com as notícias sobre a "mudança estratégica" da Rússia, você pode querer se familiarizar novamente com os conceitos militares básicos.

A guerra de manobras (Maneuver warfare) é um bom lugar para começar. Entenda que a Rússia iniciou sua "operação militar especial" com um grave déficit de homens - 200.000 atacantes para cerca de 600.000 defensores (ou mais). O clássico conflito de atrito nunca foi uma opção. A vitória russa exigia manobra.

A guerra de manobra é mais psicológica do que física e se concentra mais no nível operacional do que no tático. Manobra é movimento relacional - como você desdobra e move suas forças em relação ao seu oponente. A manobra russa na primeira fase de sua operação apoia isso.

Os russos precisavam moldar o campo de batalha a seu favor. Para fazer isso, eles precisavam controlar como a Ucrânia empregava suas forças numericamente superiores, enquanto distribuía seu próprio poder de combate menor para melhor atingir esse objetivo.

Estrategicamente, para facilitar a capacidade de manobra entre as frentes sul, central e norte da Ucrânia, a Rússia precisava garantir uma ponte terrestre entre a Crimeia e a Rússia. A tomada da cidade costeira de Mariupol foi fundamental para esse esforço. A Rússia cumpriu essa tarefa.

Enquanto essa operação complexa se desenrolava, a Rússia precisava impedir que a Ucrânia manobrasse suas forças numericamente superiores de uma maneira que as interrompesse à operação Mariupol. Isso implicou o uso de várias operações de apoio estratégico – operações de ataques simulados, operações de fixação e ataque em profundidade.

O conceito de ataque simulado é simples - uma força militar é vista como se preparando para atacar um determinado local, ou realmente conduz um ataque, com o objetivo de enganar um oponente para comprometer recursos em resposta às ações percebidas ou reais.

O uso do ataque simulado desempenhou um papel importante na Tempestade no Deserto, onde forças da Marinha Anfíbia ameaçaram a costa do Kuwait, forçando o Iraque a se defender contra um ataque que nunca veio, e onde a 1ª Divisão de Cavalaria realmente atacou Wadi Al Batin para prender a Guarda Republicana.

Os russos fizeram uso extensivo da simulação na Ucrânia, com as forças anfíbias de Odessa congelando as forças ucranianas lá, e um grande ataque de simulação em direção a Kiev obrigando a Ucrânia a reforçar suas forças lá. A Ucrânia nunca foi capaz de reforçar suas forças no leste.

As operações de fixação também foram críticas. A Ucrânia reuniu cerca de 60.000 a 100.000 soldados no leste, em frente a Donbas. A Rússia realizou um amplo ataque de fixação projetado para manter essas forças totalmente engajadas e incapazes de manobrarem relação a outras operações russas.

Durante a Tempestade no Deserto, duas Divisões de Fuzileiros Navais receberam ordens de realizar ataques de fixação semelhantes contra as forças iraquianas implantadas ao longo da fronteira Kuwait-Saudita, amarrando um número significativo de homens e materiais que não puderam ser usados para combater o principal ataque dos EUA no oeste.

O ataque de fixação russo prendeu a principal concentração de forças ucranianas no leste e os afastou de Mariupol, que foi investida e reduzida. Apoiar as operações da Crimeia contra Kherson expandiu a ponte terrestre russa. Esta fase está concluída.

A Rússia também se envolveu em uma campanha de ataque estratégico de profundidade projetada para interromper e destruir a logística ucraniana, comando e controle, poder aéreo e apoio de fogo de longo alcance. A Ucrânia está ficando sem combustível e munição, não pode coordenar manobras e não tem uma Força Aérea significativa.

A Rússia está redistribuindo algumas de suas principais unidades de onde estavam envolvidas em operações de simulação no norte de Kiev, onde podem apoiar a próxima fase da operação, ou seja, a libertação do Donbas e a destruição da principal força ucraniana no leste.

Esta é a guerra de manobra clássica. A Rússia agora manterá a Ucrânia no norte e no sul, enquanto suas principais forças, reforçadas pelas unidades do norte, fuzileiros navais e forças libertadas pela captura de Mariupol, procuram envolver e destruir 60.000 forças ucranianas no leste.

Esta é a Guerra das Grandes Flechas no seu melhor, algo que os americanos costumavam saber, mas esqueceram nos desertos e montanhas do Afeganistão e do Iraque. Também explica como 200.000 russos conseguiram derrotar 600.000 ucranianos. Assim termino a cartilha sobre guerra de manobra, estilo russo. [aqui].

