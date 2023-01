Apoie o 247

ICL

Todos nós vimos pelas imagens expostas nas Televisões no último domingo, 08, toda a destruição que foi feita contra o patrimônio público brasileiro nas sedes do Superior Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto em Brasília por um grupo de pessoas que não aceitam e são incentivadas a praticas antidemocráticas, desde o final da apuração eleitoral em outubro do ano passado.

As pessoas que estiveram lá em Brasília, em sua maioria não perceberam que estão sendo usadas para estes fins. Mas isto não retira delas a culpa dos atos praticados. Não destruíram só o patrimônio público e cultural, eles atentaram contra o regime democrático brasileiro e não podem, nenhum deles, se livrarem da culpa.

Que os culpados por incentivar e financiar a ida dessas pessoas para uma tentativa de GOLPE sejam identificadas e punidas na forma da Lei. O país não pode cometer o mesmo erro que cometeu ao anistiar golpistas e torturadores de 64. Por este erro, vivemos constantemente em sobressalto e temendo um novo golpe militar. É chegada a hora de separar os que querem a permanência da democracia e prender aqueles que tramam a queda do regime.

O enfrentamento deve-se se dar no parlamento afastando deputados e senadores que incentivam e pregam golpe, no governo com sua estrutura de inteligência identificando cada um daqueles que se juntam aos golpistas e os levando a justiça para que sejam julgados e dentro da lei, julgados e punidos.

Nas ruas deve-se dar o enfrentamento. Não se pode arrefecer um único dia. A cadela do golpismo está no cio e o Brasil precisa de todos os democratas para o salvar de uma nova ditadura.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

