A Concertação

O que acontece no Brasil é uma grande concertação.

Assim como Tancredo Neves representou a frente ampla de onde saiu a Nova República, Lula é o elo dessa concertação em andamento, que tem por objetivo mitigar os efeitos do golpe iniciado em 2013, que resultou a eclosão do fascismo no Brasil e a eleição de Bolsonaro em 2018.

Bolsonaro hoje é o Maluf de ontem em proporção e propósitos diferentes.

A tentativa de reunificação do país é uma forma de remendar e pôr curativos nas feridas abertas na nação brasileira através golpe político-jurídico-parlamentar-midiático.

Como a direita e centro-direita falharam em tomar o poder em 2016, por ter contado, para realizar a tarefa, com ajuda do fascismo, e porque o fascismo ajudou no golpe mas assumiu o poder com Bolsonaro, o que não estava na conta dos golpistas, foi preciso reposicionar e voltar a nação com a aparência de civilizada novamente.

Lula é o elo que reúne todo esse movimento de esquerda, direita, centro-esquerda, centro, centro-direita e até parte da direita. Porque as várias tentativas de uma terceira via falharam miseravelmente por falta de lideranças de direita, enterradas nos governos petistas.

E sem Lula não seria possível esse movimento de concertação porque ele foi um dos símbolos, assim como Dilma, das vítimas do golpe. Símbolo porque houve quem morresse em razão do golpe que começou em 2013. Sem dúvidas Lula e Dilma são as mais simbólicas vítimas, porque são vítimas que simbolizam as feridas que sofreu o Estado de Direito e a Democracia.

Assim Lula é o único capaz de reunir em torno de si a nação para a devolução da debilitada democracia. Por ser ele o candidato mais popular e com autoridade de falar com todos os seguimentos sociais.

Ademais, com a inviabilidade da terceira via, a nata da burguesia civilizada não pretende ficar de fora do poder.

Da mesma forma como a volta de Lula é um fato, a volta da civilidade, da democracia e a possibilidade de pôr o fascismo de volta para o esgoto é uma oportunidade.

Espera a nação brasileira que essa não seja a tentativa de colar um vaso ming quebrado.

