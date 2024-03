A dois passos do inferno total

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Daqui a 3 dias o mundo pode assistir a um novo holocausto. O que pode acontecer com um Ramadã sem a decretação do cessar-fogo?

Bombardear Gaza durante o mês sagrado dos muçulmanos é exibir um atestado de impunidade sobre um genocídio que tem um autor material e um avalista. Israel e Estados Unidos responderão perante a Humanidade.

continua após o anúncio

Nada que o governo de Israel faz de nocivo à paz mundial, o faria sem a anuência dos seus padrinhos norte-americanos. Israel não seria quase nada do que é hoje não fossem os recursos, as armas e a unção dos EUA.

No genocídio ora em andamento contra o povo palestino, o governo de Israel não teria como dar um passo sem o país de Biden.

continua após o anúncio

O simples ato de barrar, com um veto absurdo, um cessar-fogo aprovado por todo o Conselho de Segurança da ONU, já dá uma ideia dessa relação nefasta e cruel diante do resto do mundo.

Praticamente inexiste esperança de que haja uma trégua na carnificina do governo de Israel contra o povo da Palestina, daqui para domingo.

continua após o anúncio

O mundo aguarda, em pânico. Pânico é ação de terrorista. O governo de Israel usa o pânico como arma de guerra. Os EUA assinam embaixo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.