A droga da euforia bolsonarista

"Bolsonaro quer ver todo mundo, sob qualquer suspeita de estar com o coronavírus, tomando o remédio milagroso. É só no que ele fala, para distrair a atenção dos que só pensam no Mandetta", escreve o colunista Milton Alves. "A propaganda do remédio dos milagres já mantém as tropas bolsonaristas em alerta", diz. "Falar da droga é estimulante para a tropa" edit