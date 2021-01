A eleição entre os eleitos no Congresso Nacional

Superada a questão da inconstitucional proposta de permitir reeleição para as presidências do Congresso Nacional, elas serão decididas em poucos dias com candidatos que opõem, no discurso, alinhamento ou não com o desgoverno Bolsonaro.

Essas eleições serão secretas, como pregam os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O cidadão é tolhido de seu direito de saber quem o comandará. Sim, o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado são, na sequência, o segundo e o terceiro na ordem de sucessão do Presidente da República. O voto aos deputados foi secreto, proporcional e seguiu o quociente eleitoral. No entanto, a presidência desconsidera o voto primitivo, pois tanto os três deputados com menos de 10 mil votos e o recordista com mais de 1,8 milhões têm o mesmo peso.

Na última sessão deliberativa da Câmara dos Deputados de 2020, em 22 de dezembro, aproxidamente às 20h5min, a deputada Celina Leão (PP-DF) cometeu ato falho ao chamar o candidato que ela apoia de “Arthur Maia”, o que foi corrigido na transcrição de seu pronunciamento , mas que pode ser ainda ouvido no áudio daquela sessão . Freud analisaria as verdades por trás da junção dos dois nomes.

Ela afirmou ainda que “o Deputado Arthur Lira pode ser tudo nesta Casa, mas não é o candidato do Bolsonaro; ele é o candidato dos colegas”. Continuou com o testemunho do que ocorrera na Câmara Distrital na eleição de um candidato que seria oposição ao governador do DF. “Sabem quanto tempo demorou para esse Deputado de centro passar para a base do Governador local?”, perguntou ela retoricamente, “uma semana” foi a contundente resposta. A se ver pelas composições e votações que seguem os desígnios do Planalto, Celina Leão pode estar totalmente certa, uma vez que a oposição não consegue emplacar uma candidatura forte e coerente, nem ter certeza de que seu candidato Baleia Rossi (ou maldosamente chamado de “Balela” Rossi) é o anti-bolsonarista que se deseja e de que se necessita.

A condição prioritária no momento é a retirada de Jair Bolsonaro da presidência do país. O que daí advém é o respiro de que precisamos para outras pautas urgentes, sendo a de combate à pandemia a mais prioritária.

