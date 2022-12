A embriaguez ética da direita e da extrema esquerda

Apoie o 247

Por Roberto Ponciano

Não se entende a classe média, a mídia, a direita e seu discurso "moral" e "ético" sem entender o nosso tempo. André Comte Sponvile, filósofo francês, chama a atenção para a mudança de paradigma nesta geração. Se antes havia o primado da política; e a moral e a ética ficavam em segundo plano, hoje, neste bloco histórico (conceito gramsciano da relação entra as estruturas [econômicas e políticas] e superestruturas [pensamento]) hodierno, contemporâneo, fica claro a prevalência do discurso “ético”, “moral”, em detrimento da política.

1968 – O ano que não terminou

Para entendermos este primado da “ética”, temos que primeiro entender a geração imediatamente anterior a nossa, a da década de 60 e seus ideais, cujos representantes, em sua maioria, estão vivos, mas cujas ideias estão fora de voga. A década de 60 foi a década das grandes revoluções do pós-guerra: Maio de 68 Francês, Woodstook, Revolução Cubana. Parecia que o mundo caminhava para uma outra sociedade, e o discurso era ou “imoral” ou “amoral”. A fenomenologia, o estruturalismo colocavam a verdade no discurso e a moral não passava de um preconceito pequeno-burguês, o casal da moda, Sartre e Simone de Beauvoir (ela, bissexual, inclusive), com seu casamento aberto, parecido com o livro “As ligações perigosas”, era a antítese total à família, ao casamento pequeno-burguês, à moral monogâmica. Atacar a moral burguesa ou pequeno-burguesa seria optar por um imoralismo ou por um amoralismo, trocar a moral de nossos pais por moral nenhuma. A sociedade parecia que seria solapada em seus alicerces, a monogamia, o casamento foram desvalorizados. Foi a época da pílula, do divórcio, da libertação sexual das mulheres, da queima dos sutiãs em praça pública, do experimentalismo sexual, do amor livre. Woodstook e a ideologia hippie, revivescendo a filosofia de Wilhelm Reich, pregavam o amor de todos para todos e o sexo livre. A Revolução Mundial parecia próxima e os jovens queriam organizar sovietes ou sociedades hippies em todos os países. O experimentalismo, seja no sexo, na política, ou nas drogas era a palavra de ordem.

Mas, como todo movimento, dialético em sua estrutura, fica a marca da permanência em tudo que é revolucionado. O Maio Parisiense parecia ter ruído junto com o Muro de Berlim. A revolução sexual é irreversível, mas seus “excessos” foram limitados pela epidemia de AIDS e valores antigos como a monogamia e o casamento foram retomados; fora isto tudo, uma forte reação conservadora, em boa parte do mundo, revalorizando todos os ritos monogâmicos, o experimentalismo sexual da juventude, se não foi limitado, deixou de ser uma ideologia, o movimento LGBTQI+ trocou a bandeira do amor livre pela do casamento gay. Para a juventude, militar ou pertencer a um partido passou a ser algo de somenos importância, ou melhor, fora de moda. No Brasil e quase toda a América Latina, a Longa Noite, a Ditadura Militar, juntou a desesperança dos ideais socialistas ao medo, e a geração crescida nas décadas de 80 cantava que era a Geração Coca-Cola, que eram inúteis e que não sabiam escolher presidente. Que não tinha (como dito na voz de um dos grandes poetas da Geração 80, Cazuza) Ideologia para viver, já que as ilusões estavam todas perdidas.





A Década Neoliberal





A derrota do chamado Bloco Socialista e de todo o movimento social internacional, na década de 90, foi tão profunda, que mudou paradigmas. A década de 90 foi a década de ascensão dos Yuppies e da ideologia neoliberal. Fogosamente, diante da derrocada do Socialismo Real, o mundo foi tomado por uma epidemia de valorização do indivíduo, não no sentido humanista, mas no pior dos sentidos, no sentido egoico da satisfação dos desejos de consumo aliado a um id paranoico fetichista (no sentido marxista) e a lei da selva do todos contra todos. Na década de 90, ideologicamente, o mundo é vendido como uma selva, com a lei do mais forte prevalecendo. O desemprego brutal, em massa, coloca os sindicatos todos na defensiva e lutando só contra a perda do emprego, quando não vendidos à lógica do capitalismo e apoiando o neoliberalismo. As privatizações fazem a apologia do lucro e a juventude, em sua grande maioria, passa a ter ojeriza em se organizar em partidos e sindicatos. Começa a se construir um discurso pseudo ético, no qual o ser humano é rebaixado a consumidor e se inaugura uma “ética empresarial”.

Como relata Comte Sponvile, não existe ética empresarial, a empresa não tem ética, ela quer é lucro, maximizar oportunidades e extrair o máximo de mais valia. A chamada “ética” empresarial, da qual o mundo está farto, não passa, no fundo, de uma imagem de confiabilidade da empresa para o consumidor, da qual a empresa depende e, com isto, conseguir a fidelização do cliente e o máximo do lucro durante o maior período de tempo possível. O zênite desta “ética” pululou nos livros de autoajuda, que louvam o empreendedorismo e o individualismo mais grosseiro e selvagem, transformando o homem no lobo do próprio homem e nada mais. A ética do vencedor, que justifica a pobreza na competência do mais forte e na “pobreza espiritual” dos menos capazes. A mídia vende a ilusão do desemprego estrutural, informando, no meio da crise, da recessão e da extinção dos postos de trabalho que empregos existem, os trabalhadores é que não tem competência e formação para ascender a eles, como se formação no capitalismo não fosse uma questão de investimento, algo inacessível para quem está morrendo de fome.

Mesmo na filosofia séria, a desconfiança sobre as formas organizadas de política passa a dar a tônica, com as filosofias irracionalistas, que negam qualquer forma de organização (e mesmo de filosofia, como um retorno à frase hegeliana de que chegamos ao fim da história, assim também a filosofia chega a seu termo), ou quando não negam a existência de uma filosofia como sistema, negam, por sua vez, a participação organizada nos partidos e sindicatos.





A queda do muro de Wall Street e a retomada de foco





Esta é a herança que recebemos, nosso bloco histórico. A desconfiança total nas formas organizadas de participação coletiva (partidos e sindicatos) e a não participação em suas instâncias. Um grosseiro individualismo e um discurso ético que não sai do individual para o coletivo, com sua necessária implicação política, constatada como essencial, desde Aristóteles e sua defesa do homem como animal essencialmente político. A queda da bolsa de Wall Street todavia, balança este primado do individual sobre o coletivo.

Fukuyama e os Chicago Boys, e todo seu ideário entraram em colapso, por conta disto, o “Fim da História” já não é mais uma tese hegemônica ou mesmo que seja defendida tão efusivamente. O surgimento também de um bloco de países latino-americanos que conseguem recuperar suas economias, na contramão daquilo que pregava o neoliberalismo, através da solidariedade e da participação ativa dos povos, em contradição com os princípios individualistas e privatistas, cria uma alternativa a esta hegemonia político-cultural, abre passagem a criação de um novo bloco histórico, que visa estabelecer um novo processo sociometabólico.

Os sindicatos brasileiros todos, por exemplo, durante os governos do PT, conseguiram, de maneira organizada, aumentos acima da inflação. E, embora não tenhamos a participação política ainda nos níveis das décadas passadas, se via uma tímida retomada da organização e da luta.





A embriaguez pseudo ética da direita





Toda a longa explicação anterior serve para tentar entender este fenômeno chamado de embriaguez pseudo ético da direita e porque ele consegue atrair pessoas que por vários motivos nunca quiseram participar da organização política e da luta, seja em partidos, seja em sindicatos. Em primeiro lugar o discurso “ético” atrai.

A ética é usada neste momento como falácia de autoridade e destrói preliminarmente qualquer um que queira se antagonizar aos movimentos estilo cansei, ou lava jato, ou moralismos de direita ou de extrema esquerda, que se apresentavam e se apresentam como opção para “limpar o Brasil”. Ora, pensemos no seguinte silogismo.

Premissa maior: Todo homem justo é ético e defende propostas éticas.

Premissa menor: Nosso movimento de limpeza do Brasil apresenta uma proposta ética.

Conclusão inevitável: Logo, eu como homem justo tenho que defender o movimento “x”, se não serei um canalha.

Preso neste silogismo, a discussão deixa de ser ad argumentum e passa a ser ad hominem. Todo aquele que se opõe aos movimentos messiânicos, estilo UDENISTAS ou é canalha ou é ignorante.

O problema está na premissa menor, que é um axioma que não foi provado.

São estes movimentos de limpeza do país éticos? Como se originam os movimentos de “limpeza”, de luta contra a corrupção? Eles se tornaram uma espécie de a priori kantiano, eles não precisam de prova ou debate. Todos estes movimentos passam, de antemão a serem “éticos”, “justos”, e todos aqueles que se rebelam contra eles passam a automaticamente representar a corrupção e a bandalheira.

Há dois problemas aí. Como nenhum destes movimentos consegue realmente fazer um debate real da ética destituída da política (a ética só pode existir em sua plena acepção no mundo da pólis, ela só pode ser entendida dentro da torção política), como eles viram às costas para a política e não tem objetivos estruturais políticos definidos, todos descambam para movimentos puristas, messiânicos e que tendem ou à extrema esquerda, ou à extrema direita. E isto tem uma razão de ser. Da mesma maneira que a derrota do bloco socialista na década de 90 levou à derrocada da discussão política e à embriaguez ética, a construção de um bloco anti-hegemônico no continente sul-americano e a caminhada para a construção de um bloco anti-hegemônico no continente latino-americano, retirou da direita qualquer projeto sólido de oposição ao projeto de centro-esquerda no continente latino-americano. Boa parte da extrema-esquerda, presos a esquemas políticos fracassados, embarca na mesma canoa furada para tentar uma sobrevida, já que não tem nenhum projeto concreto alternativo ao neoliberalismo, ou a este novo bloco de centro-esquerda.

Em resumo, o debate pseudo ético surge como UMA CONSTRUÇÃO DE DIREITA, uma falsa alternativa, para não discutir os problemas estruturais de cada país, mas para criar uma ilusão de alternativa, situando no mundo da pureza a política e transformando a disputa de projetos numa disputa de quem é mais puro e ou casto. Conte-Sponville coloca bem claramente que política é o espaço da disputa e do conflito, o discurso pseudo ético quer fazer da política o espaço da santidade, que Conte-Sponville, mesmo sendo ateu, relaciona ao espaço puramente religioso, naquela parte das religiões que não fazem a disputa na área da política, como na busca da elevação espiritual nos monastérios e ou na caridade.

Efetivamente, de outro lado, é fundamental frisar, que os adversários deste discurso falso ético não estão contra a ética na política nem são amorais. Simplesmente sabem que por trás da falsa discussão ética se escondem movimentos ultrarreacionários ou aliados de extrema-esquerda, que em lugar de tentarem discutir as estruturas que possibilitam a existência da corrupção e do desvio, apenas denunciam o galho sem querer podar a árvore. Querer “capitalismo ético” é a mesma coisa que desejar que os lobos passem a ser pastores de ovelhas. Discutir, por exemplo, corrupção em campanha eleitoral não é fazer parte de um espetáculo circense auto denominado “mensalão” (a maior farsa Jurídico-político da história do Brasil, Caso Dreyfuss, Incêndio do Reichstag Brasileiro), mas discutir a necessidade imperiosa de se ter eleições limpas, através do financiamento público de campanha. No Brasil, com financiamento privado de campanha o grande problema não é o dinheiro não declarado, ou o chamado “caixa 2”, é uma falsa questão ética, já que o dinheiro declarado, este já é sujo em sua essência, já que o financiamento eleitoral privado é feito por bancos, latifúndios, empresas de saúde privada, empresas de seguro de previdência, empresas de ônibus. Desviar a discussão para o “caixa 2” e a farsa do mensalão é deixar intocada a estrutura eleitoral que elege 300 das 500 campanhas mais caras, todas pagas pelas grandes empresas privadas que comandam o Brasil. Desviar a discussão ética da discussão estrutural política de mudanças profundas no Brasil, que dependem fundamentalmente, por exemplo da reforma política, é fazer o jogo da direita mais conservadora, que efetivamente quer reduzir a ética a um jogo jurídico de “culpados” e “inocentes”, sem tocar na estrutura corrupta em si do sistema.





Os movimentos estilo cansei e lava jato, ou moralistas de extrema-esquerda de candidatos “puros” não são éticos por sua natureza





Estes movimentos messiânicos de extrema direita ou de extrema esquerda não são éticos por natureza. Isto acontece quando questões políticas, como a discussão da reforma eleitoral urgente, com financiamento público de campanha são desviadas do seu curso natural, que é a livre discussão política. Estes movimentos pseudo éticos são apenas a reação da extrema direita e da extrema esquerda à perda de representatividade política dentro da sociedade brasileira e a falta de projetos factíveis para a sociedade. Livre do preconceito, da falácia de autoridade dos antagonistas ao novo bloco histórico que emerge na América Latina, este campo que mescla direita udenista, ultradireita e ultraesquerda, só podem se posicionar no discurso como neo-bobospseudo éticos, na falta de qualquer projeto político alternativo para estes campos.

É necessário dizer que não há santos na política, nem de um lado, nem do outro. Isto não nos leva ao discurso contrário, ou que querem nos enfiar goela a dentro que “político é tudo igual”, ou que todos os políticos são desonestos, Corolário necessário dos movimentos puristas, messiânicos e pseudo éticos, que acabam reduzidos à sacralização de figuras como Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, Marcelo Bretas, e durante 2013, Luciana Genro, Babá, Molon e Marcelo Freixo (hoje recuperado deste surto). Não é o objetivo deste texto discutir a pureza ou a santidade destas figuras. Apenas deixar claro que àqueles que se opõem ao projeto neo-udenista frisam que o problema fundamental do Brasil não é a honestidade, até porque não há paquímetro para se ficar medindo individualmente a honestidade de ninguém, honestidade é o MÍNIMO QUE SE DEVE COBRAR DE UM POLÍTICO, SEMPRE, mas não se deve elegê-lo simplesmente porque ele é honesto. NUNCA SE DEVE ELEGER UM POLÍTICO CORRUPTO, isto é um axioma que defendemos, e o bloco histórico anti-hegemônico que se construiu na América Latina deve ser o mais ético possível, mas a discussão que devemos levar para as urnas é outra: REFORMA AGRÁRIA, SOBERANIA NACIONAL, REESTATIZAÇÃO DO PETRÓLEO, SAÚDE E EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS, REFORMA URBANA, REFORMA POLÍTICA COM FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHAS, DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, TAXAÇÃO DE GRANDES FORTUNAS. Alguém notou que todas estas propostas, que abrangem menos de 1/10 de tudo que devemos defender, são propostas puramente POLÍTICAS? Que existem e podem existir dezenas, talvez centenas de candidatos reacionários, de direita, ou de extrema-esquerda sem proposta, MAS HONESTOS? A disputa política não é a disputa de quem é mais santo, não é uma disputa messiânica de nomes, mas uma disputa de projetos políticos. Nesta disputa a ética deve permear as nossas candidaturas, mas o projeto é em sua essência POLÍTICO. A disputa não é em torno de quem é ou quem não é corrupto, até porque, muitos dos paladinos da moralidade, à direita e à esquerda, são corruptos até a medula óssea, mas sim, que projeto pode mudar a estrutura do BRASIL, INVIABILIZANDO INCLUSIVE, ESTRUTURALMENTE, A CORRUPÇÃO. Ou alguém é capaz de negar os avanços feitos em transparência nos Governos Lula e Dilma? O Brasil não está mais corrupto que antes, a cobrança da sociedade que está mais organizada é maior, e os mecanismos de transparência são melhores, viabilizando denúncias e investigações que antes eram represadas e ou engavetadas.

Todavia, há a corrupção LEGALIZADA, que começa pelo financiamento privado de campanha, LEGAL, PORTANTO “ÉTICO”, continua nos grandes llobies de bancos, latifúndios, bancada evangélica e católica conservadora, empresas de saúde, tudo LEGAL E PORTANTO, na falsa ética UDENISTA, seriam “ÉTICOS”, porque não quebram nenhuma regra legal. Colocar a ética no respeito a leis, leis estas conservadoras e mantenedoras do Status quo reduz a ética ao papel calhorda de justificação do sistema. A ética é algo bem maior do que isto e se situa no espaço de disputa de uma nova sociedade. Que ETHOS, que projeto de novos homens, de novo bloco histórico e de novos agentes coletivos necessitamos para mudar o Brasil? Esta uma verdadeira discussão ética, que inclusive tem de enfrentar a questão da ruptura com atitudes subversivas em política e que vão para além da legalidade institucional e burguesa. No campo meramente legal, da ética do bom mocismo, ocupar latifúndios para se fazer reforma agrária é ou não ético? Com certeza, para o campo conservador do Cansei e lavajatista isto não seria ético, para quem quer mudar ou transformar a viabilização e inclusive o financiamento do movimento de luta pela terra no campo é em essência ético, tendo que necessariamente ultrapassar os marcos legais impostos a nós pelo capitalismo.

Destituída de sua auréola de santidade, a discussão passa a ser apenas e tão somente dos projetos em luta no Brasil. Eu, politicamente (e não eticamente, esta não é uma discussão ética) estou convencido de que o projeto do PT que governava o Brasil antes da patetada de julho é progressista, porque potencialmente anti-hegemônico e fez mudanças estruturais importantíssimas. Isto sem preconceito ou ataques ad homines, mas defendo até o fim o direito de os companheiros defenderem o contrário, sem este argumento falacioso que a questão principal do Brasil é ética. Na premissa falaciosa colocada é exatamente isto que precisa ser provado!

Na verdade, quem defende estes movimentos messiânicos, de direita ou de esquerda, os defende por motivação puramente política, mas necessita usar do discurso ético, já que vimos que é um discurso que está em voga na atual falta de politização da sociedade e na falta de um projeto definido tanto pela direita, quanto pela extrema esquerda messiânica.

O resultado do movimento Cansei, da Lava Jato e da patetada de julho de 2013 foi o fora todos, aquela suruba sem regras entre PSOL, PSTU, lavajatistas, ultradireitistas, com cartazes toscos do tipo “não vai ter copa”, “hospital padrão Fifa”, imagens de Sérgio Moro como santo ou mártir, defesa do MPU batman (aliás, havia um imbecil vestido de batman dançando roda com a Sininho e que migrou alegremente das fanfarras do PSOL para o bolsonarismo), da justiça executora e pirotécnica. O filho feio desta suruba entre extrema-direita e extrema-esquerda foi o golpe contra Dilma, o governo Temer e, logo depois disto, o filho mal concebido em uma noite de amor comprada a dez contos de réis, o governo protofascista de Bolsonaro. Toda pauta moralista é incubadora de movimentos fascistas. Eu não falo isto em 2022, falo isto em 2013 quando denunciei meus “abiguinhos” dolly do PSOL, que foram para as ruas empurrar o carro alegórico de Sérgio Moro e pariram Bolsonaro.





Por que os movimentos pseudo-éticoss cativam a imaginação da classe média despolitizada?





Somos uma geração pós-revolucionária. Não pela ditadura militar de 64, que não foi uma revolução, mas por sermos a geração pós Maio de 68, pós Woodstook, pílula e Revolução Sexual e, por outro lado, fomos educados no pós-ditadura, com o medo de nossos pais, e na “ética” do individualismo.

Os sindicatos e partidos políticos sobrevivem e lutam, em meio a uma onda de descrença. Participar de um sindicato ou partido político é remar contra a maré. É retomar o discurso político contra o discurso individualista, então, o preconceito, a visão deturpada do que seja o político e o sindicato grassam no senso comum.

No discurso pseudo ético, a política é a terra da desonestidade, as formas de organização política são más e não há escapatória para quem participa nelas. Ora, qualquer forma de organização que se faça à margem dos sindicatos, partidos políticos e seus complicados ritos democráticos (assembleias, plenárias, congressos, discussões exaustivas) fará um relativo sucesso.

Imagine então, um movimento que ataca a forma de organização política, que promove o rebaixamento da política a uma discussão de quem é honesto ou desonesto, a uma busca de um purismo messiânico não engajado. É tudo que esta geração aprendeu, não participar, não se organizar, não ter compromisso, não ser coletivo.

Por que o desgaste de um piquete ou de uma passeata? Por que o esforço de uma organização política permanente na qual se perdem preciosas horas da vida? Por que se organizar e perder horas preciosas de fala tentando convencer e ser convencido, quando há uma série de diversões e entretenimentos individuais julgados por muitos como mais importantes?

Parte-se de um a priori “ético” e se atacam todas as formas verdadeiras formas democráticas de participação política real em sindicatos e partidos políticos. Assim, uma manifestação com vassourinhas para cima, de um punhado de gente da classe média vale mais que a vontade popular de milhões depositada nas urnas, num projeto de mudança lento e necessário, simbolizado pelos dois últimos governos, Lula e Dilma, representantes no Brasil do bloco anti-hegemônico latino-americano.





A histeria coletiva do mensalão da lavajato e a catarse do julgamento de Lula





Entendendo este caldo de cultura, é possível vislumbrar porque o espetáculo pífio do mensalão consiga relativo sucesso entre a classe média desorganizada. Primeiro, a classe média não se espelha nos governos do PT. A classe média sente-se lograda, mas não sabe bem porque. As camadas médias sempre foram aquelas espremidas entre a burguesia e o proletariado, todo o governo que governe para as camadas proletárias e semiproletárias sempre causa desconfiança, muitas vezes pavor, na classe média. É importantíssimo vislumbrar que todas as ditaduras nazistas, fascistas, protofascistas se apoiaram na classe média. O nazismo foi um movimento de massas da classe média e do lumpemproletariado. O proletariado sempre foi o único inimigo de verdade no nazismo na Alemanha, e nunca foi ganho de verdade para o movimento nazifascista. Todas as ditaduras militares da América Latina tiveram sua base na classe média. O golpe de Pinochet contra Allende, a marcha da família com Deus e a propriedade e a TFP no Brasil, o milagre econômico, sempre tiveram apoio político e ideológico da classe média.

A classe média não se identificava com os governos do PT, mesmo que estes governos não a prejudicassem. Ainda que o Governo Dilma tenha chegado a 77% de popularidade, ele nunca teve a confiança e o apoio resoluto da classe média, prova disto é o mapa de votação das últimas eleições. Marx dizia que a classe média só assume posições proletárias quando está em vias de se proletarizar, e na luta de classes tem posicionamento ambíguo, morrendo de medo de virar proletário, mas, ao mesmo tempo, tem que se defender da exploração da burguesia e do medo da proletarização.

As políticas compensatórias e igualitárias dos Governos PeTistas não têm nem ressonância nem apoio da classe média. O aumento do salário-mínimo, de 70 dólares para 350 dólares, mexeu com a estrutura feudal das famílias de classe média brasileira. O espetáculo das mucamas a serviço da classe média, com salários de fome, foi ameaçado, a exigência de direitos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos é uma opção de classe que não pode ser ignorado. A classe média sentiu no bolso e na perda do status quo. O trabalho de mucama doméstica está em vias de extinção, e há que se profissionalizar o setor doméstico, com creches e outros serviços de atenção à casa para que este seja viável, a classe média nunca perdoou os governos do PT por isto.

Além destas políticas, uma outra série de políticas que mexe com a estrutura patriarcal e racista da pirâmide brasileira, como a distribuição de renda através do Bolsa Família, Brasil Carinhoso, o Pro Uni e a política de quotas raciais, que dobrou o número de negros nas universidades públicas brasileiras e dobrou o número de estudantes pobres nas universidades, ameaça a hegemonia censitária que estava ligada ao acesso privilegiado de poucos à informação. Pode ser políticas sociais que, à primeira vista, não impactam à classe média, mas que efetivamente são as políticas que a classe média mais ataca e ridiculariza. Bergson já dizia que o humor é uma forma de censura social. Atacar estas políticas com deboche e histeria é a forma que a classe média, sem propostas e minoritária nas urnas, tem para se vingar da sua perda de representatividade política, com o protagonismo das camadas proletárias e subproletárias representadas no projeto do PT.

Não é pouco pensar que um exército de mucamas e serviçais, que vendiam a troco de casa e comida seus serviços para a classe média, tiveram uma grandiosa valorização com a política do salário mínimo, o que fez com que o Brasil se pareça menos com o país das capitanias hereditárias e comece a construir uma pirâmide social mais justa, mas parecida com países de capitalismo moderno. É claro que não acabamos com a pobreza ou com a injustiça social, mas o pouco que foi feito já mexeu com os brios de uma classe média que sempre se sentiu “privilegiada”, pelo acesso privativo a uma série de serviços baratos, às custas da miséria de um grande setor proletário e subproletário. Estes serviços foram inflacionados pela política de salário-mínimo (não à toa a inflação da classe média que consome serviços foi maior que inflação do proletariado) e a elevação do nível de vida fez que o acesso a bens de consumo deixasse de ser uma marca distintiva de classe, lembram da reclamação da presença de “pobre no aeroporto”.

Isto leva a um sentimento de impotência política e de perda de valor de classe, que se expressa no sentimento de que os governos petistas não era deles, da que se convencionou chamar a classe média brasileira. Junto a este caldo de cultura, a ideologia grosseira de uma mídia brasileira completamente controlada pela direita, das TVs e Rádios, às grandes revistas e jornalões. Derrotada na urna, a elite brasileira se reagrupa não como partido político tradicional, mas na produção política da grande imprensa, que forja uma grande farsa midiática para barrar o projeto de mudanças do primeiro Governo Lula, o mensalão. Diante da resistência e reação popular, a tentativa de Golpe branco fracassa em seus princípios, mas se mantém, como sombra, como uma espécie de catarse coletiva contra um governo que não é da elite, nem da classe média e se vê metamorfoseado em lava jato.

Sérgio Moro é uma fantasia amplificada de Joaquim Barbosa e, desta vez, a história não se repete como farsa. O espírito udenista inquisitorial da alma catequista colonialista brasileira fez um grande estrago. Num conluio criminoso entre juiz, procuradores e até entre procuradores do TRF4, a farsa rocambolesca levou ao impeachment de Dilma e a prisão de Lula. Hoje é lugar comum e muito tranquilo dizer que tudo foi uma farsa. Mas, ainda ontem, Caetano, Paulinha, Molon e outros se abraçavam com Bretas festejando a Lava Jato e Skank chamava Sérgio Moro para ser incensado no palco. Luciana Genro passeava seu cachorrinho com a camisa da Lava Jato e Babá babava de ódio e recalque festejando a prisão de José Dirceu. Ser anti lava jato naquele momento era “ser defensor de bandidos”. Os resistentes de esquerda que denunciavam esta farsa sabem muito bem como foram solitários aqueles dias, nos quais o macarthismo brasileiro era festejado na casa de Paulinha, pelo PSOL e pelo PSTU, e em horário nobre pela Rede Globo. Um festim diabólico que resultou na cassação de Dilma e na prisão de Lula.





TODOS SÃO CULPADOS A MENOS QUE SE PROVE O CONTRÁRIO





Para finalizar, não vou entrar numa análise detalhada do mensalão e da lava jato, não sou jurista, minha área é a ética, a filosofia e a política. Mas definitivamente o mensalão e lava jato foram uma vingança e uma catarse da direita, da elite, contra o projeto vitorioso do bloco anti-hegemônico de centro-esquerda no Brasil. Não vou entrar na análise de se o PT perdeu ou não seu viés ético, ou se igualou aos outros partidos no poder. Esta análise levaria a uma minudência de fatos que foge ao objeto deste ensaio, ainda que os números não provem que o PT seja o Partido mais corrupto do Brasil, pelo contrário, pelos números absolutos e percentuais dos políticos barrados pela lei da Ficha Limpa, o PT seria um dos partidos mais éticos do Brasil. Quero entrar no cerne da histeria coletiva criada pelo mensalão e pela lava jato..

Bons e grandes amigos meus se desesperam quando eu digo, alto bom som “nunca existiu mensalão”. Os argumentos viram argumentos ad hominem: “Você acredita na honestidade de Sílvio Pereira?”. “Você acredita na honestidade de Delúbio Soares”? Você acredita na honestidade de Henrique Pizzolato.

Este debate de linchamento moral está viciado desde o princípio, até porque hoje sabemos que o STF não estava julgando a honestidade, ou o grau de honestidade de nenhum dos réus. A nenhum tribunal é dado fazer isto, apenas a tribunais de exceção, como os da Alemanha Nazista, ou os dos famosos Julgamentos de Moscou, nas quais as pessoas eram julgadas de acordo com seu grau de culpa perante o “Estado”. O STF julgou uma tese e julgou de forma política e sem provas. Desde o Procurador Geral da República, que diz, sem nem ficar com vergonha: “provas não existem, porque quadrilha não deixa provas”, até os votos dos relatores e ministros, que condenaram “sem provas, mas com convicção”.

Ficou claro, como na inquisição, que o importante era condenar, com ou sem provas, porque era necessário demonizar os réus. Algumas falas foram paradigmáticas e demonstram o grau de paranoia coletiva que o julgamento político pode levar a corte suprema, julgando um projeto de um partido político, e condenando pessoas, sem provas, em pleno Estado Democrático de Direito. Ouviram-se pérolas como a da Ministra Carmem Lúcia: “Fala-se houve caixa 2 como se caixa 2 não fosse crime”. Sim, seria crime, mas crime que não estava sendo julgado, e que o STF, como tribunal que defende a reserva legal, só deveria julgar os réus pelo crime que estavam sendo acusados. O STF não podia, sem ferir de morte a legitimidade do Supremo, julgar os réus por crimes pelos quais não foram pronunciados. Ou a fala do nada saudoso Ministro Ayres Britto, que falou de teoria da conspiração: “O mensalão é um projeto do PT para se perpetuar no poder”. Primeiro, falta provar o essencial, e que não foi provado neste caso Dreyfuss e incêndio do Reichstagg brasileiro, o de que houve mensalão, segundo, construir esta hipótese, a de que o mensalão é um “projeto de perpetuação política” é pura conjectura política que foge da alçada de um Ministro de um tribunal democrático.

Assim, com um Tribunal que julgou réus por crimes que não cometeram (se cometeram outros possíveis crimes que sejam pronunciados por estes e julgados nos tribunais competentes), com uma mídia querendo um projeto para a direita e uma desforra, e com uma classe mídia sedenta de fazer uma catarse contra um Governo que ela pensa que não a representa, ainda que a estabilidade econômica e a redistribuição de renda atinjam toda a sociedade, o mensalão é o ápice da falta de proposta politica, de engajamento, de despolitização de uma sociedade e foi quem gerou a lava jato.

É bom lembrar que hoje, com as conversas vazadas pelo Hacker Walter Delgati Netto, que houve uma conspiração que arrolou diversas esferas do poder, do Ministério Público Federal à Justiça Federal e setores do STF. Com um modus operandi de máfia, que combinava delações com ataques na imprensa (primeiro na Veja, depois na Globo) e que tinha como objetivo não o de fazer justiça, mas o de apear o PT no poder. Tivemos acesso a 2%, 3% do que alcançou a interceptação feita pelo hacker e, infelizmente, a não ser que tenhamos um Assange brasileiro, nunca teremos acesso na íntegra ao que foi os crimes contra o Estado cometidos pelos conspiradores do mensalão e de lava jato. Sequer sabemos qual o grau de participação do próprio STF neles.

Quando eu falava que o mensalão e, depois, a lava jato, eram o marcarthismo brasileiro, o que antes me rendia insultos e ser chamado de idiota da vila, virou profecia. Eu estava certo, não era um palpite, era uma análise histórica de um movimento que tinha forte analogia com o movimento protofascista conspiratório de Joseph McCarthy e Edgard Hoover, aqui substituídos por Joaquim Barbosa, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A catarse histérica da direita e da classe média derrotada nas urnas e tem o mesmo significado pífio e apagado dos juízes dos ministros que ao fazerem uma condenação inquisitorial inscreveram seus nomes na calçada da fama dos tribunais de exceção.

Meus amigos de classe média sempre me perguntam, afinal, você acha que eles são inocentes? Eu sempre respondo, não sou eu que tenho que provar a inocência de ninguém, peço a meus amigos bem-intencionados, mas histéricos, que me tragam alguma prova real da culpa de quem foi julgado politicamente, para dar um discurso a uma direita que perdeu o discurso e o projeto político no Brasil, e que era apoiada por uma extrema-esquerda, tão histérica quanto a classe média, que na verdade compõe seus quadros (da ultradireita e da ultra-esquerda).

Finalizo este artigo 7 anos depois de seu início. A pauta Udenista pseudo ética das camadas médias brasileiras, junto com o frenesi midiática de um tribunal de exceção, nos deu 7 anos de trevas e pesadelos, um golpe contra uma mulher honesta, Dilma, à prisão ilegal do maior líder político de esquerda vivo, Lula, e nos levou às portas do fascismo e do golpe militar.

Retomo este artigo por conta da atualidade de se historicizar o que aconteceu com a histeria das manadas de julho, protagonizada por uma bacanal obscena entre protofascistas, classe média midiatizada e os pseudorrevolucionários de ultra-esquerda que deitaram e rolaram ajudando o fascismo na esquizofrenia do fora todos. É fundamental relembrar a história para que ela não se repita.

O artigo está atual porque ela elucidava pontos que vieram à tona só muito depois, das revelações bombásticas do hacker mostrando o conluio criminoso de juízes, promotores e imprensa na famigerada lava-jato. De como o moralismo pseudo ético é péssimo conselheiro político e só alimenta o projeto de que não tem projeto.

Espero que o pesadelo pelo que passamos tenha servido de lição para que nunca mais assistamos julgamentos de exceção e que setores de esquerda pensem duas vezes antes de participarem de orgias com os protofascistas.

