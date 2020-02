A escalada fascistizante e a hora da verdade

O que Bolsonaro quer é governar sem o sistema de freios e contrapesos da Democracia e do Estado de Direito. Neste ponto, não podemos ter ilusões e reconhecer que a posse de mais ministros militares, o motim miliciano no Ceará e agora esse apoio do governo ao ato em defesa do fechamento do Congresso e do STF certifica que não há coincidências. Há um projeto em curso edit

O fascismo à brasileira segue dobrando a aposta e testando até onde vão os limites das instituições ao mobilizar suas bases para ir às ruas no próximo dia 15 de março para, mais uma vez, pedir o fechamento do Congresso nacional e do STF, envolvendo as Forças Armadas num claro movimento de autogolpe.

Cabe aqui lembrar o autogolpe de Fujimori no Peru, em 1992. O Congresso e a Suprema Corte foram fechados e dissolvidos com apoio das Forças Armadas, colocando o país sob um regime que não permitia oposição e imprensa livre. Tudo em prol do combate à corrupção e a imposição de uma agenda neoliberal.

O que Bolsonaro quer é governar sem o sistema de freios e contrapesos da Democracia e do Estado de Direito. Neste ponto, não podemos ter ilusões e reconhecer que a posse de mais ministros militares, o motim miliciano no Ceará e agora esse apoio do governo ao ato em defesa do fechamento do Congresso e do STF certifica que não há coincidências. Há um projeto em curso.

Cabe agora aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, bem como ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, responderem aos arroubos da turma do Palácio do Planalto à altura e organizar junto aos partidos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças políticas a resistência democrática.

Lembrando que não existe vácuo na política. Caso não haja reação, sobrará o risco de que o povo saia às ruas em defesa do fascismo à brasileira. Ou as instituições defendem a Democracia, ou, por ação ou por omissão, a Democracia é abandonada à própria sorte.