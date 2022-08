A esperança que explode a incerteza

Apoie o 247

ICL

Aos empilhados na cápsula da mediocridade raivosa que insiste em manter o caos do desgoverno que comanda o país.

Aprendam com Lula a fazer do discurso algo mais que a expressão de ideias inteligentemente organizadas em um invejável recado, através de um estilo próprio de dizer as coisas a partir de uma dignidade incomparável, forjada na luta e na resistência. Aprendam com Lula a se vestirem de poesia, de encantamento, de sedução e de esperança que escorrem por sua voz rouca, enriquecida pela plenitude de ações para a construção de uma trajetória de vida infinitamente pródiga, de um fazer coletivo especial e humano em todo seu caminhar.

Respirem em Lula o oxigênio da superação da dor pelas perdas que vocês precipitaram, da capacidade de se recusar a aceitar em silêncio os escombros em que vocês tentaram sepultar sua história, alinhados com a arrogância dos poderosos perversamente incensados pela mídia, pelo sistema de justiça desleal às regras e princípios democráticos, que permitiu a ousada e infeliz lesão ao Pacto Constitucional por obediência às forças capitalistas, pelos donos do poder opressor e covardemente acalentado por setores dominantes.

Lula não é um santo, um Deus, um falso mito, um pai herói, um simulacro de gente, um ator em permanente atuação em um cenário tão devastado pelo ódio, pela intolerância, pela deslealdade, pelo desamor ao que não representa suas próprias caras.

Reconheçam em Lula uma pessoa humanamente humanista e humanizada, reconheçam em Lula um homem singular, rigorosamente atento às transformações de seu tempo, politicamente aberto ao diálogo com as divergências, profundamente respeitoso com as fragilidades dos que não conseguem ultrapassar os limites da visão de mundo estreita e capturada pela ordem capitalista, sobretudo, um homem comprometido com sua ancestralidade, com suas raizes fincadas no solo quente, seco e contraditoriamente belo e de energia verdejante do Nordeste, com o legado das gerações passadas e das que virão.

E aos medíocres empilhados na cápsula raivosa, se ainda lhes resta um mínimo de racionalidade para se decidirem sobre o estrago histórico de suas alianças com o autoritarismo e o desmanche de nosso patrimônio em todos os seus significados, reconheçam em Lula o sujeito histórico reverenciado pelos povos de todas as nações, comprometido com as transformações da realidade social de onde nunca se apartou.

Reconheçam em Lula uma história que se confunde com a própria história que sua extraordinária percepção do mundo ajuda a construir. Sintam em Lula a esperança para um Brasil que precisa despertar da angustiante e trágica noite que Jair Bolsonaro pretende eternizar.

Explodam a cápsula da mediocridade raivosa onde se aglomeram e reproduzem a versão ideólogica cruel, subalterna, desumana e desastrosa para o projeto de recuperação democrática e de reconquista civilizatória que Lula defende.

Marília Lomanto Veloso, cidadã baiana, nordestina, brasileira, filiada do PT, militante do MST.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

