A esquerda na rua é tudo o que o bolsonaro precisa

A convocação para a mobilização de um movimento de rua, em defesa da prisão de Jair Bolsonaro, é a coisa mais estúpida que a esquerda brasileira pode fazer neste momento. Se os dirigentes das entidades envolvidas na coordenação do ato programado para o dia 25 de março, não souberem o que vai acontecer, eu vou antecipar: a extrema-direita vai infiltrar centenas de Kids Pretos, todos mascarados, que promoverão um imenso quebra-quebra, ataques a jornalistas, e provavelmente um cadáver para servir de mártir no discurso dos patriotas cristãos, nas manchetes do dia seguinte.

Se estamos tão mobilizados em defesa de democracia, qual o sentido desta manifestação? Estamos assumindo que as instituições democráticas de Direito não são capazes de promover Justiça? Existe algo mais antidemocrático do que pressionar o Judiciário e enfiar Jair Bolsonaro numa cela, sem o cumprimento do devido processo legal? Ah! Então o objetivo seja tão somente uma resposta dos setores progressistas ao evento patrocinado pelo Malafaia? Pessoal, me desculpem, mas isso é uma babaquice.

Qual foi o peso político da manifestação do Bolsonaro na Avenida Paulista? ZERO! O que se viu ali foi a mesma reunião de desvairados, velhinhos com aposentadorias privilegiadas, cantando Geraldo Vandré, todos sob a batuta de um picareta que elevou Jesus Cristo à condição de popstar em Israel.

Minha avó sempre dizia: mingau quente se come pelas beiradas. Se as investigações da Polícia Federal estão em curso – e vem muita coisa por aí -, e o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, e o Tribunal de Contas da União não estão engavetando nada, por qual motivo vamos criar condições para que militares infiltrados subvertam a pauta da normalidade democrática, amedrontando principalmente a classe média, com atos violentos que só alimentaram o discurso de ódio? Movimentos populares precisam de contexto histórico para valoração da causa, pois do contrário correm o risco de serem instrumentalizados pelo Sistema. Um bom exemplo é a União Nacional dos Estudantes, uma das entidades organizadoras do “Bolsonaro na Cadeia”, que na legitimidade da luta contra o aumento das passagens de ônibus, viu crescer no seu entorno a marcha reacionária golpista que levou à cassação do mandato de Dilma Rousseff.

É perfeitamente compreensível a angústia daqueles que sentem falta de atos de rua organizados por setores progressistas. Mas o bonde da História passou por diversas vezes nos últimos sete anos, e ninguém embarcou. Contra a reforma trabalhista do governo Michel Temer, as centrais sindicais só conseguiram colocar 500 gatos pingados na Praça da Sé para protestar. Já no governo Bolsonaro, 700 mil brasileiros morreram vítimas da covid-19, e a sociedade civil organizada foi incapaz de se mobilizar para derrubar o genocida responsável por esta tragédia.

Me admira o Partido dos Trabalhadores querer embarcar nessa canoa furada. Logo o PT, a maior vítima desses movimentos de rua anacrônicos. Quem será o porta-voz do partido, ou até mesmo do governo, a dar explicações sobre as vidraças estilhaçadas de bancos e lojas, dos rojões atirados em resposta às balas de borracha da polícia? Estou delirando? Pergunte aos familiares do cinegrafista Santiago Andrade, morto em 2014 enquanto cobria um protesto contra o aumento das passagens de ônibus. Bolsonaro será preso pelos crimes que cometeu. E não foram poucos. Ir às ruas, com esse objetivo, é passar recibo ao discurso bolsonarista de perseguição política. Acho que, nem nos melhores sonhos, Bolsonaro e Malafaia acreditaram que a oposição seria tão otária pra cair nessa esparrela.

