(Publicado originalmente no Strategic Culture Foundation)

Jogadores selecionados espalhados pelos silos de poder do Beltway, trabalhando diligentemente como mensageiros para as pessoas que realmente comandam o show no Hegemon, concluíram que um confronto sem barreiras com a Rússia levaria ao colapso de toda a Otan, desfaria décadas de controle de ferro dos EUA sobre a Europa e, por fim, causaria a queda do Império.

A prática de jogos temerários, mais cedo ou mais tarde, esbarraria nas indestrutíveis linhas vermelhas embutidas no inamovível objeto russo.

As elites dos EUA são mais inteligentes do que isso. Elas podem ser excelentes em riscos calculados. Mas quando as apostas são tão altas, elas sabem quando se proteger e quando desistir.

A “perda” da Ucrânia – agora um imperativo gráfico – não vale a pena arriscar a perda de toda a cavalgada hegemônica. Isso seria demais para o Império perder.

Portanto, mesmo que fiquem cada vez mais desesperados com o mergulho imperial acelerado em um abismo geopolítico e geoeconômico, eles estão mudando freneticamente a narrativa – um domínio no qual são excelentes.

E isso explica por que os vassalos europeus desconcertados da UE, controlada pela Otan, estão agora em pânico total.

Davos, nesta semana, ofereceu uma grande quantidade de salada orwelliana. As principais e frenéticas mensagens: Guerra é paz. A Ucrânia não está (itálico meu) perdendo e a Rússia não está ganhando. Portanto, a Ucrânia precisa de muito mais armamento.

No entanto, até mesmo o norueguês Wood Stoltenberg foi instruído a seguir a nova linha que importa: “A Otan não está se movendo para a Ásia. É a China que está se aproximando de nós”. Isso certamente acrescenta um novo significado maluco à noção de placas tectônicas em movimento.

Mantenha o motor das Guerras Eternas funcionando - Há um vazio total de “liderança” em Washington. Não há “Biden”. Apenas a Equipe Biden: um combo corporativo com mensageiros de baixa renda, como o neocon Little Blinkie. Eles fazem o que lhes é dito pelos ricos “doadores” e pelos interesses financeiros e militares que realmente comandam o espetáculo, recitando as mesmas velhas falas saturadas de clichês dia após dia, como atores secundários em um Teatro do Absurdo.

Apenas uma exposição é suficiente.

Repórter: “Os ataques aéreos no Iêmen estão funcionando?”

O presidente dos Estados Unidos: “Bem, quando você diz trabalhando, eles estão parando os houthis? Não. Eles vão continuar? Sim.”

O mesmo se aplica à Ucrânia no que se refere ao “pensamento estratégico”.

O Hegemon não está sendo atraído para lutar na Ásia Ocidental – por mais que o arranjo genocida de Tel Aviv, em conjunto com os zio-cons norte-americanos, queira arrastá-lo para uma guerra contra o Irã.

Ainda assim, a máquina imperial está sendo dirigida para manter o motor de Guerras Eternas funcionando, sem parar, em velocidades variadas.

As elites no comando são muito mais clínicas do que toda a Equipe Biden. Elas sabem que não vencerão no que em breve será o país 404. Mas a vitória tática, até agora, é maciça: lucros enormes com o armamento frenético; destruição total da indústria e da soberania europeias; redução da UE à condição de vassalo humilde; e, a partir de agora, muito tempo para encontrar novos guerreiros por procuração contra a Rússia – desde fanáticos poloneses e bálticos até toda a galáxia Takfiri-neo ISIS.

De Platão à Otan, talvez seja muito cedo para afirmar que tudo acabou para o Ocidente. O que está quase no fim é a batalha atual, centrada no país 404. Como o próprio Andrei Martyanov enfatiza, coube à Rússia, mais uma vez, “começar a desmantelar o que hoje se tornou a casa dos demônios e do horror no Ocidente e pelo Ocidente, e ela está fazendo isso novamente à maneira russa – derrotando-a no campo de batalha”.

Isso complementa a análise detalhada expressa na nova granada de mão de um livro do historiador francês Emmanuel Todd.

No entanto, a guerra está longe de terminar. Como Davos mais uma vez deixou bem claro, eles não desistirão.

A sabedoria chinesa diz que “quando você quiser acertar um homem com uma flecha, primeiro acerte seu cavalo. Quando você quiser capturar todos os bandidos, capture primeiro o chefe deles”.

O “chefe” – ou os chefes – certamente está longe de ser capturado. O BRICS+ e a desdolarização podem ter uma chance, a partir deste ano.

O fim do jogo plutocrático - Sob essa estrutura, até mesmo a corrupção maciça entre os EUA e a Ucrânia, que envolve anéis e anéis de roubo da generosa “ajuda” dos EUA, como revelado recentemente pelo ex-deputado ucraniano Andrey Derkach, é um mero detalhe.

Nada foi feito ou será feito a respeito. Afinal de contas, o próprio Pentágono é reprovado em todas as auditorias. Essas auditorias, a propósito, nem sequer incluíram a receita da enorme operação multibilionária de heroína no Afeganistão – com o Camp Bondsteel em Kosovo estabelecido como o centro de distribuição para a Europa. Os lucros foram embolsados por agentes de inteligência dos EUA de forma não oficial.

Depois que o fentanil substituiu a heroína como uma praga doméstica dos EUA, se tornou inútil continuar ocupando o Afeganistão – posteriormente abandonado após duas décadas em puro modo Helter Skelter, deixando para trás mais de US$ 7 bilhões em armas.

É impossível descrever todos esses anéis concêntricos de corrupção e crime organizado institucionalizado, centrados no Império, para um Ocidente coletivo que sofreu lavagem cerebral. Os chineses, mais uma vez, vêm em socorro. Taoista Zhuangzi (369 – 286 a.C.):

“Não se pode falar sobre o oceano para um sapo que vive em um poço, não se pode descrever o gelo para um mosquito de verão e não se pode argumentar com um ignorante.”

Não obstante a humilhação cósmica da Otan na Ucrânia, essa guerra por procuração contra a Rússia, contra a Europa e contra a China continua sendo o estopim que pode acender uma Terceira Guerra Mundial antes do final desta década. Quem decidirá isso é uma plutocracia extremamente rarefeita. Não, não é Davos: esses são apenas seus porta-vozes palhaços.

A Rússia reativou um sistema de manufatura militar na velocidade da luz – agora com cerca de 15 vezes a capacidade de janeiro de 2022. Ao longo da linha de frente, há cerca de 300.000 soldados, além de dois exércitos em pinça na retaguarda, com centenas de milhares de tropas móveis em cada pinça, que estão sendo preparadas para criar um envelope duplo do exército ucraniano e aniquilá-lo.

Mesmo que o país 404 seja totalmente derrotado em 2024, mais uma vez é imperativo enfatizar: isso está longe de terminar. A liderança em Pequim entende perfeitamente que o Hegemon é um destroço tão desintegrado, a caminho da secessão, que a única maneira de mantê-lo unido seria uma guerra mundial. É hora de reler T.S. Eliot em mais de um sentido: “Tivemos a experiência, mas perdemos o significado, / e a abordagem do significado restaura a experiência.”

