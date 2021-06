A favela e a construção de um novo Brasil

A visita do Lula ao Rio de Janeiro já faz quase duas semanas e, até o momento, os bastidores e movimentações seguem fervendo por conta das agendas realizadas com o ex- presidente.



As reuniões passaram por diversos pontos e focos: encontros com dirigentes do PT, com lideranças políticas, tanto da esquerda, como Jandira Feghali (PcdoB), Marcelo Freixo(ex-Psol e, agora, PSB), Molon( PSB, líder da oposição na Câmara), como também do centro, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).



Além disso, Lula se reuniu com artistas, agenda realizada pelo ator Antônio Pitanga, a visita à indústria naval.



Por fim um encontro com jovens ativistas das favelas, sendo a agenda que mais chamou a atenção na minha opinião.



Com uma lista repleta de potências, como Anielle Franco, Rene Silva, Raull Santiago, Marcelle Decothe, Camila Moradia, Joel Luiz, Rennan Leta, Jota Marques, Buba Aguiar, Michel Silva e Djeff Amadeus, o presidente esteve por cerca de três horas em diálogo sobre o passado, presente e futuro do país. Lula ouviu e entendeu a necessidade de construir um governo que olhe para as favelas de forma aliada, não como algo a ser combatido. Um projeto eleitoral que vá além, com a criação de oportunidades e inclusão das vidas negras e faveladas, que sempre foram esquecidas e são fundamentais para o país ter um novo rumo de progresso.



Com a pandemia, o trabalho dessa juventude da favela ficou ainda mais intenso, estando na frente dos holofotes. Distribuição de cestas básicas, produtos de higiene e máscaras, parcerias para testagem em massa, tudo isso em meio ao caos de um governo genocida, que mata tanto que a crise sanitária, de fome e de tiro. Mais uma vez, as favelas e os ativistas têm feito mais que o Estado, não deixando os moradores na mão e cuidando do povo. Essas vozes precisavam ser ouvidas por Lula e pelo PT.



O PT Carioca, desde que assumimos, tem intensificado esse diálogo com os movimentos sociais. Sobretudo esse novo movimento. Formado por jovens, ativistas de redes, que se tornaram referências em ações, informações e denúncias da realidade da população das favelas do Rio, que são mais de um milhão e meio de pessoas.



Como Lula tem dito: pra gente voltar a governar o país, teremos que fazer mais do que foi feito nos nossos governos. E isso, passa em ter uma gestão que seja mais participativa e veja essas lideranças como aliados.



É bem possível de dizer que, dentre esses quadros, que se reuniram com Lula, podemos ter uma nova safra de líderes governamentais e políticos no futuro. Não resta dúvidas que novos e novas representantes políticos vindos da favela estão nascendo.



Sendo assim, a missão da passagem do Lula por aqui (Rio) foi firmar um compromisso de reconexão do PT com esses ativistas, trazer para mais perto, para que a construção de um novo Brasil seja feita da favela para o asfalto, enxergando esse ativismo como a potência que realmente é.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.