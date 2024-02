A ficha de Bolsonaro não caiu

Apoie o 247

Bolsonaro deveria torcer para que o Supremo Tribunal Federal o impeça de afrontar o Poder Judiciário e violar as medidas cautelares que lhe impôs e que são de uma generosidade imensa para com o ex-presidente. Como o Tribunal faria isso?, impedindo que ocorra um ato criminoso como a manifestação convocada pelo ex-presidente para o dia 25 de fevereiro e cujas ilegalidades acabam de ser anunciadas por ele.

Só pra que se tenha uma ideia, imagine se Lula tivesse sido flagrado enviando uma pequena fortuna para o exterior sem comunicar previamente ao Coaf a transação, se tivesse levado para casa presentes valiosíssimos que foram dados ao Brasil por gente que comprou patrimônio público brasileiro de suas mãos a preço vil, se desafiasse medidas cautelares impostas pelo judiciário para evitar uma prisão preventiva...

Ah, mas Lula fez manifestações contra sua prisão. Ora, basta analisar as provas que havia do crime de Lula e as que há contra Bolsonaro. As provas contra Lula se resumiam ao fato de que um triplex que ele nunca usou e um sítio de um amigo estavam sendo reformados por empreiteiras. Benesses a ele que se benesses fossem -- e não se provou que eram -- não pagam uma motociata que Bolsonaro fez usando o cartão corporativo da Presidência.

Ah, tem também a delação de um diretor de empreiteira que, violando a lei das organizações criminosas, nunca foi acompanhada de uma mísera prova. E é só.

Há mais escândalos de Bolsonaro vindo por aí. Lembram-se dos R$ 17 mi que recebeu via Pix? A PF afirma que é lavagem de dinheiro. E tome poço de corrupção sem fundo.

Enfim, o fato é que o Judiciário chegou para Bolsonaro e disse:

-- Tenho uma avalanche de "provas robustas" contra você. Fica quietinho aí no seu canto e não decretarei sua prisão preventiva.

O que é que Bolsonaro fez? Começou a atacar o Judiciário pelas redes sociais e simplesmente convocou uma manifestação para afrontar e difamar, agora, o mesmo STF que seus partidários DESTRUÍRAM com requintes de selvageria em 8/2/23. Sem falar da violação de medidas cautelares como manter contato com Valdemar Costa Neto, quem encontrará nos próximos dias apesar da proibição do... STF!

O STF pode simplesmente proibir essa manifestação e "a foto" que Bolsonaro quer dela para espalhar uma descomunal fake news planeta afora. Se a Corte fizer isso, evitará que ele seja preso preventivamente no dia seguinte à manifestação do dia 25 -- ou, se bobear, no próprio dia 25. Mas o STF pode simplesmente prender Bolsonaro preventivamente agora. Até porque, a PF descobriu que ele está escondendo dinheiro que lavou...

