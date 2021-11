A foto de Lula: Um pedido de socorro

Apoie o 247

No dia 03 de Novembro, seguindo minha rotina, me deparei com uma cena que me inquietou, causando em mim um turbilhão de tristeza e esperança.

Sobre a calçada da avenida mais famosa do bairro, sob o frio de mais um amanhecer, pessoas em situação de rua dormiam, abandonadas, retratando um Brasil desgovernado, que a cada esquina vem ganhando mais protagonistas. São as vítimas do ódio, de um governo planejado para a miséria.

Porém um detalhe me chamou a atenção, refutando este sentimento de tristeza, um quadro do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, arrumado acima daqueles que estavam dormindo refletiam a fé do povo, sua confiança na política, quando esta é realizada em sua forma plena para o atendimento do povo, para o desenvolvimento do país e compromisso com a dignidade, a liberdade e do direito à vida.

A foto de Lula, ali, naquele cenário de abandono, uma foto de Lula presidente, transmitiu um recado, um pedido de socorro, a todos que por ali passavam: Um pedido singelo, sem voz, mas que gritava! Uma chamada para reflexão de cada um dotado de humanidade, para que reflita e ajude a mitigar, diminuir a desigualdade, com uma singela participação em 2022.

Aquela cena toda, de poucos minutos, talvez dois ou três, me levaram a empunhar o celular registrar a foto e de imediato enviar a quem conheço o trabalho realizado em função dos mais empobrecidos, na luta por moradia, pela proteção e direitos da pessoa em situação de rua, o vereador Reimont do PT - Rio.

O mandato do vereador é autor da Lei 6350, que foi feita com a participação de muitas pessoas em situação de rua, a lei apesar de promulgada, ainda não foi regulamentada pela prefeitura do Rio.

A esperança é esta, temos em quem acreditar, temos com quem lutarmos juntos!

Bolsonaro tem multiplicado a miséria, não com descaso, mas com um compromisso em sangrar políticas públicas, a cada dia se torna mais evidente seu propósito de sacrificar os mais pobres, este governo que hoje está instalado no Brasil como verdadeiros sanguessugas, têm empurrado milhares em direção a fome, miséria e ao total desamparo.

