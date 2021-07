A função dos programas policialescos de TV

No caso dos programas policialescos, esse campo de dominação também leva o indivíduo dominado e adestrado a aplaudir e festejar os instrumentos da execração pública mantenedora da violência social, aqui vista na própria violência policial, na violência moral e, acima de tudo, nessa violência que mantém o poder da classe dominante sobre as classes populares edit

Os programas policialescos são os responsáveis pelas audiências mais elevadas nos últimos anos das TVs locais nos Estados brasileiros. Ao explorar o senso comum e os instintos mais primitivos dos indivíduos, eles são responsáveis pelo sucesso de seus apresentadores que, muitas vezes, conseguem transformar a fama em ótimos dividendos eleitorais.

Em muitos desses programas, todo o conteúdo programático é montado para buscar o sensacionalismo, visando atingir elevados índices de audiência, especialmente nas cenas em que dublês de jornalistas humilham pobres que são presos em periferias da cidade. Isso sem falar no constante incentivo à violência como forma de resolução dos conflitos sociais, bem como no incentivo expresso ao desrespeito aos direitos humanos.

Diante desse triste cenário, o tema da violência é tratado pelo jornalismo policial de forma a alimentar uma posição conformista por parte dos telespectadores em relação à sua situação social e também de forma a oferecer a esses um mecanismo compensatório para os vários tipos de frustração que nossa atual ordem social lhes impõe1.

Nesse contexto, os programas de caráter policial e seus elevados índices de audiência vêm ocupando posições relevantes na sedimentação e na reafirmação de formas pelas quais a sociedade encara o problema da violência, uma vez que provoca, segundo Davi Romão[1], pelo menos dois grandes efeitos no público em geral: um conformista e outro paranoide.

A posição conformista leva os indivíduos a uma situação de apatia, por meio da qual todo o sistema punitivista repressor é protegido e incentivado. Nesse cenário, é preciso avalizar qualquer tipo de conduta dos agentes de segurança pública especialmente dirigida à camada mais pobre da população e atacar qualquer tentativa de questionamento dos excessos. É a “estandardização da cultura” e sua transformação em mercadoria, relacionada à total incapacidade do indivíduo pseudoformado (incapaz de fazer reflexões críticas, sendo-lhe, portanto, impossível questionar a realidade social dada) de realizar críticas e reinventar os padrões de pensamento impostos pelos programas, ou melhor, pelo sistema.

A função do indivíduo torna-se meramente instrumental (subtraída sua própria autonomia), para simplesmente propagar as formas de pensar de interesse da classe dominante. Assim, qualquer tentativa de reestruturação ou de aperfeiçoamento das formas de combate à violência não tem espaço nesse cenário de dominação e domesticação, possuindo um papel central no conformismo do indivíduo pseudoformado e da sociedade. O programa policial torna-se, assim, um lugar estratégico para a propagação e a reafirmação da forma predominante na sociedade brasileira de tratar a questão da violência, sem nenhuma espécie de discussão, sob uma cultura imposta pela classe dominante e seu interesse na manutenção dos poderes simbólicos.

Já o aspecto paranoide diz respeito à construção de um mundo fundado na insegurança, proveniente da diária exposição de pessoas presas submetidas a execrações públicas e condenações midiáticas humilhantes, sem direito algum ao contraditório efetivo, criando uma paranoia punitivista que passa a identificar grupos determinados como a origem de todo o mal, justificando linchamentos e descarregamentos dos mais diversos ódios, provenientes das mais diversas frustrações individuais.

Temos aqui o que Pierre Bourdieu identificou como uma luta simbólica de interesse de classes dominantes para imporem uma definição de mundo conforme seus próprios interesses, bem como imporem o campo de tomada de posições ideológicas, no qual está em jogo o monopólio da violência simbólica por meio de instrumentos arbitrários, embora ignorados como tais[2].

Infelizmente, no caso dos programas policialescos, esse campo de dominação também leva o indivíduo dominado e adestrado a aplaudir e festejar os instrumentos da execração pública mantenedora da violência social, aqui vista na própria violência policial, na violência moral e, acima de tudo, nessa violência que mantém o poder da classe dominante sobre as classes populares.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.