A gratidão e compromisso social

A gratidão, ao contrário do que certas correntes ditas avançadas pensam, é força que mobiliza com nobreza as pessoas edit

Prezadíssima Professora Maria Luiza Dias Fernandes,

Juína, MT.

Jamais me esqueci de externar minha profunda gratidão a ti e a várias pessoas, querida companheira e amiga.

Minha demora em fazê-lo se deve ao processo que ainda ocorre no tratamento dos olhos, que é demorado, embora já sinta enormes prazeres na percepção das cores, em ler, escrever e trabalhar, mesmo limitadamente.

A gratidão, ao contrário do que certas correntes ditas avançadas pensam, é força que mobiliza com nobreza as pessoas.

Penso que quem é [email protected] jamais oprime e pratica injustiças contra o próximo. A mentira, a calúnia e a injúria também não cabem na alma de quem agradece.

Correndo o risco de ser superficial busquei um pouco mais do que o que sinto e defino como gratidão. Em todo o caso, parece-me que é possível sermos agradecidos de modo crítico sem demolirmos as pessoas nos seus deslizes práticos. Pelo contrário, a gratidão que nos faz contar com as mãos, os braços, as pernas, os ouvidos, os olhos e até a chamada “vaquinha” das pessoas que se dispõem a nos socorrer nas horas de imensa dificuldade, sem nos julgar e pisar, nos leva à fraternidade do reconhecimento da mais profunda generosidade que humaniza e salva. Encontrei no site definição.net conceito suave que me ajuda no que preciso te dizer: “A palavra gratidão vem do latim “gratitudine” e em português significa o reconhecimento por algo benéfico que tenha acontecido com você. Aliás, essa é uma das qualidades da pessoa que é grata, ela consegue reconhecer os benefícios recebidos.

De acordo com o mais importante pesquisador sobre o tema, o cientista Dr. Robert Emmons, existem dois importantes componentes que são responsáveis por gerar sentimentos positivos tanto na pessoa que expressa o sentimento de gratidão, quanto na pessoa que recebe.

Reconhecer que existem coisas boas e positivas no mundo e que esses benefícios e dádivas podem chegar até você;

Reconhecer que esse sentimento só é possível se existir humildemente a pequena dependência de outro ser que nos ajuda a tornar-nos melhores.

É a partir desses dois importantes componentes que é possível dizer que esse sentimento tem uma importante comoção social e que só existe se realmente tiver a troca com outra pessoa, ser ou filosofia de vida”, complementa o site definição.net.

Portanto, ainda que o processo de minha recuperação não seja completo sou-te profundamente agradecido, querida professora Maria Luiza.

De modo consagrado, voluntário e persistente conversaste com cada pessoa de teus contatos no sentido da busca necessária de recursos para minhas cirurgias.

Em se tratando do meu caso, que também sou bispo, tua arte foi dobrada, que só é capaz alguém da área da educação e da pesquisa, como é o teu caso. Tiveste que desbastar preconceitos em relação a desconfianças com religiosos, principalmente os picaretas do mercado, que se aproveitam das situações para tirar recursos das pessoas. Tua dedicação na demonstração de meus compromissos com o próximo, principalmente com os injustiçados e os pobres e que, nessa hora de cegueira, eu me via tolhido de minha principal ferramenta de trabalho e de lutas, a minha visão.

O teu trabalho no recolhimento e depósito dos recursos e de conscientização tem a minha mais profunda gratidão, minha querida e fraterna amiga. Solicito-te a generosidade de estender essa profunda gratidão às pessoas que colaboraram com o que puderam.

Não imaginas o valor de tua dedicação. Esta contrasta com outras pessoas que se afastaram de mim e me deixaram sem solidariedade no momento mais amargo que vivi.

É fácil afirmar que somos progressistas e até revolucionários, muitas vezes ótimos na afirmação teórica dessas relevâncias, mas sermos irrelevantes e odiosos no abandono de nossos companheiros é gritantemente covarde e perverso. Sem saberes disso, construíste elos de apoio e de cura, minha querida amiga. Por isso sou-te profundamente grato.

Já agradeci aqui a querida Professora e Pastora Mirian Preto, por ser a pessoa que costurou a campanha e a ajudou imensamente a ser vitoriosa, inclusive conversando contigo. Nesse sentido já ofereci minha gratidão a muitas outras pessoas.

A Professora Mirian muda-se de cidade do interior do RS para Porto Alegre, capital. Lá sua correria profissional aumentará e os desafios, também. Por isso ela se despede do canal com sua última participação no Programa Leitura Profética desta quarta-feira, 05/01/22, pelo Site e pelo Canal Cartas Proféticas no YouTube.

Falta ainda agradecer ao meu amigo Jornalista Leonardo Attuch, Diretor Presidente do Site e da TV Brasil 247, que me surpreendeu ao atender o apelo da minha amiga Dra. Daniele Barbosa Bezerra, falando palavras que acrescentaram cura no meu tratamento e se empenhando na campanha. Junto com ele somo minha mais profunda gratidão às jornalistas Gisele Federicce, Diretora Executiva do grupo Brasil 247, que virou minha calorosa amiga com quem troco mensagens seguidamente. A Gisele é exemplo de ser humano como profissional e como solidariedade e à Jornalista Dhayane Santos que, além das calorosas e emocionantes palavras com os votos de minha rápida recuperação, empreenderam campanha frutífera de arrecadação, o que me possibilitou receber as três cirurgias no olho direito.

Minhas palavras não alcançam o poder da gratidão que devo a essas amáveis pessoas e sua vastíssima generosidade. Solicito que os meus amigos jornalistas estendam essa gratidão a todas as pessoas que colaboraram anonimamente de maneira tão solidária e recuperativamente de minha saúde.

Nessa perspectiva de profunda gratidão abraço fraternalmente o meu amigo e companheiro Jornalista Daniel Pearl (do Blog da Dilma), com quem tive a honra de conversar no Canal Cartas Proféticas.

Durante a batalha eleitoral dura de 2014 Daniel Pearl publicou artigo meu em solidariedade à Presidenta Dilma, agredida e atacada naquela oportunidade. Desde lá somos amigos nas redes sociais e ele solidário no meu sofrimento.

Muito obrigado, meu irmão judeu, mostrando que somos um na mesma fé libertária.

Na fileira dos grandes jornalistas alinha-se solidário Pedro Zambarda (do DCM), que aceitou o apelo preocupado da Dra. Daniele Barbosa Bezerra e fez chamamento à cooperação por parte das pessoas que depositarem suas contribuições.

Muito obrigado, querido e alegre Jornalista Zambarda e ao DCM. O seu exemplo de solidariedade comove e me fala da bondade humana de nosso povo.

De maneira absolutamente fundamental se soma à lista de nomes luminosos de pessoas boas e solidárias o da minha querida Diretora, a Professora Sandra Isabel Chaves, do Instituto da Consciência aqui em Goiânia.

Minha amiga e diretora me perguntou em que momento seria chamada a colaborar, tal é o seu testemunho generoso. Quando chegou a vez de tratar o olho esquerdo os médicos decidiram que o mais viável não seriam cirurgias, visto que a lente se encontrava escondida no inchaço causado pela contaminação, diferentemente do direito com a lente empurrada para dentro do cérebro. A indicação foi a chamada infiltração em três seções. Farei a terceira na próxima quinta feira, 06/12/22. Trata-se de injeções no interior do olho num processo doloroso, desconfortável e de alto custo.

A minha querida amiga e diretora Sandra assumiu as despesas. A ela sou inefável e profundamente agradecido.

Muito obrigado, querida Professora Sandra Isabel Chaves, Diretora do Instituto da Consciência. Saiba que as palavras não cobrem a gratidão e alegria por voltar a enxergar.

Gratidão é a palavra, Professora Maria Luiza. Gratidão é o sentimento, Professora Luiza. Gratidão é o reconhecimento respeitoso a ti, Professora Maria Luiza e a todas as pessoas que me ajudaram nessa travessia triste, depressiva e literalmente sem luzes!

Gratidão Professora Mirian Preto pelo companheirismo aqui no site e no Canal Cartas Proféticas.

Tua presença ativa na organização de slides, na escolha de textos, no convite às pessoas, na relação com as convidadas no trabalho permanente nesta luta de ideias e nas palavras de consolo a mim em momentos de tristeza e de solidão pelos quais passei foram revigorantes, fundamentais e, te confesso, consoladoras no sofrimento que experimentei em meio a uma conjuntura assustadora e de morte.

Os meus votos são de que no teu novo campo de trabalho tua fé seja forte na luta e que tua solidariedade alcance mais pessoas.

Costumas dizer que “não precisa agradecer”. Pois, te digo, eu preciso ser grato a ti pelo enorme significado de tua passagem por aqui. Por favor, dá notícias e contata de vez em quando.

Abraços proféticos e revolucionários,

Dom Orvandil.

