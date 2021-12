A guerra anunciada de 2022

Vejo como remotíssima a possibilidade de Lula liquidar a fatura no primeiro turno. Existe direita no Brasil e ela não tem escrúpulos edit

Que a esquerda e os setores progressistas da sociedade estejam preparados: a elite empresarial conservadora, os grupos de mídia, a direita e a extrema-direita já lustram suas armas para fazer das eleições de 2022 a mais suja de todos os tempos, superando até mesmo as facke news, a máquina de difamações e a farsa da facada que marcaram o pleito de 2018.

Perde tempo e dorme no ponto, por exemplo, quem espera algum comedimento e apego a premissas do bom jornalismo por parte da mídia comercial. Caso típico de “pau que nasce torno e morre torto”, o oligopólio da imprensa já expõe a ponta do iceberg do arsenal de golpes abaixo da linha da cintura que pretende desferir ano que vem contra o favoritismo de Lula.

Com a base na realidade paralela que criaram - um mundo feito de omissões, manipulações, distorções e mentiras deslavadas -, Lula não foi absolvido em 20 processos, mas apenas se beneficiou de uma tecnicalidade da justiça.

Por essa lógica, o líder de todas as pesquisas não é inocente, embora sejam sobejamente conhecidas as provas contundentes apresentadas pelos advogados do ex-presidente em relação às acusações ridículas de propriedade de um moquifo no Guarujá ou de um sítio mequetrefe em Atibaia.

Para as famílias Marinho, Frias, Sayad, Macedo e Silvio Santos, é como se decisão da suprema corte do país de declarar Moro um juiz parcial e, portanto, corrupto, jamais tivesse existido.

Sem cerimônia, são varridos para debaixo do tapete e escondidos do distinto público todos os crimes cometidos pelo ex-juiz, como a trama com os procuradores para incriminar Lula e o PT, as escutas clandestinas de autoridades e advogados, a destruição do setor de óleo e gás, com a perda de 4 milhões de postos de trabalho, além do jogo combinado com o Departamento de Justiça dos EUA, em flagrante traição aos interesses da pátria.

Ao contrário, sua candidatura é tratada como a coisa mais legítima e natural do mundo. No afã de catapultá-lo, a imprensa lhe oferece espaços absolutamente desproporcionais à sua importância real aferida nas pesquisas,

Tudo para fazer de Moro o candidato da claudicante terceira via, forçando a barra para tentar alçar ao topo dos prioridades nacionais o tema da corrupção, que ocupa hoje o quinto lugar em todas as pesquisas, atrás de saúde, emprego, educação e segurança, nesta ordem.

Os grupos de mídia hoje apostam suas fichas em Moro e em Dória, à espera de qual dos dois mostre melhor desempenho nas pesquisas.

No que se refere à tática eleitoral de Bolsonaro, alguém em sã consciência é capaz de acreditar que o capitão e sua legião de cães hidrófobos farão campanha sem recorrer às facke news mais asquerosas e repugnantes, e que Lula será o alvo preferencial dessa matilha?

E quanto aos capitalistas do setor financeiro e das grandes corporações? Como odeiam os pobres e são incapazes de pensar em um projeto inclusivo de país, certamente recorrerão a um vale tudo para impedir que os mais humildes voltem a figurar no orçamento do país, visto como propriedade exclusiva deles.

Tudo somado e considerado, vejo como remotíssima a possibilidade de Lula liquidar a fatura no primeiro turno. Existe direita no Brasil e ela não tem escrúpulos. Vale lembrar que Lula e Dilma duas vezes, quando venceram, tiveram que disputar segundo turno.

Mas venceremos.

