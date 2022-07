A hora é essa!

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Quem é o único líder político no Brasil capaz de fazer o chamamento às ruas?

O Lula!

Enquanto o coiso faz campanha ilegal antecipada, em motociatas semanais, quem esperamos encontrar nas redes sociais, no YouTube, em lives diárias, usando todos os meios disponíveis, convocando, estimulando, mobilizando o povo a ganhar as ruas?

O pré-candidato Lula!

Estamos a três meses da eleição. Não há mais tempo para esperar, presidente Lula, a hora é agora!

É consenso que só ganhando as ruas o povo brasileiro conseguirá enfrentar o rolo compressor de ilegalidades, medidas provisórias, emendas constitucionais, sigilos, orçamento secreto, aparelhamento do Estado, regimento personalizado de Arthur Lira, bilhões jogados ao vento para comprar votos, a pretexto de "socorrer" nesses três meses pré eleição um povo que há mais de três anos passa fome, desemprego, vive à míngua.

Lula, só o Lula será capaz de inspirar a necessária reação.

O Ministério Público não se coça, um PGR em estado de letargia, um Congresso dominado por "dona baratinha" com "16 bilhões na caixinha" (no caso cabe melhor dizer "dom ratão"), um STF desmoralizado pelo próprio desempenho no impeachment contra Dilma e ao impedir a candidatura de Lula em 2018, endossando a negativa do TSE.

Decisões inferiores por tribunais superiores.

Contamos os dias, horas, minutos, contamos lágrimas e soluços, contamos tostões nos supermercados.

Contamos com a condução de Lula para liberar nossos gritos entalados nas gargantas e para confrontar essa manada descontrolada e fortemente armada, essa ditadura maquiada de Estado de direito.

Contamos com o destemor de Lula para enfrentar nossos medos.

#lulapresidente

