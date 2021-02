A insanidade de Bolsonaro apostando no caos e a vez do Congresso consolidar novo auxílio de R$ 500

Os senadores e deputados federais precisam urgentemente correr com a aprovação dos R$ 500,00 levando em consideração o caso do governo e Congresso americano edit

Por Walter Santos

Não tem jeito: é só a assessoria deixar o presidente Jair Bolsonaro solto e/ou sem rédeas em seus discursos para atestarmos falas sem fim desembestadas, sem nexo e geralmente gerando confrontos insanos - o último deles com os governadores dos Estados ao acertadamente estarem adotando medidas mais rígidas para impedir a avalanche de mortes pela COVID 19.

Já são mais de 250 mil ÓBITOS sem afetar o juízo do presidente.

Não é recomendável para um dirigente máximo de um País da dimensão do Brasil viver produzindo a anti-política e/ou a anti-propaganda do não uso da máscara promovendo aglomerações absurdas difundindo assim a mortífera COVID ampliando o que na ciência chama-se de Genocidio, como se deu na sexta-feira, 26, no Ceará.

Que péssimo exemplo! Ainda incorrendo no confronto com os governadores desnecessariamente, ao invés de construir soluções em conjunto.

O PAPEL DA UNIÃO

Aliás, urge além de adotar em tempo medidas de socorro aos Estados e municípios como obrigação do ente federado chamado União Federal ter de renovar o auxílio-emergencial em valor compatível com a necessidade de sobrevivência no mínimo no valor de R$.500,00, antes que o caos social se estabeleça diante dos preços de alimentos e gás muito elevados.

COMO SE FEZ NOS ESTADOS UNIDOS

Os senadores e deputados federais precisam urgentemente correr com a aprovação dos R$ 500,00 levando em consideração, por exemplo, o caso do Governo e Congresso americano que depois de aprovarem U$ 2 trilhões de dólares em 2020 ( R$ 11 trilhões), agora em 2021 renovaram mais U$ 1,7 trilhão para socorrer com U$ 1 mil dólares cada cidadão e ainda as microempresas.

A dados de hoje significa R$ 5,5 mil para cada cidadão ou cidadã, mas lá a fome não se submete a Teto de Gastos, argumento fajuto no Brasil em tempos de miséria produzida pela COVID.

SÍNTESE

O presidente precisa governar com o mínimo de postura do tamanho do cargo que exerce e, enfim, deixar essa mania de estimular o caos da transmissão da COVID por não saber gerir tamanha responsabilidade e ainda fazer propaganda do não uso da máscara.

Aliás, os demais Poderes precisam gerar processos que enquadrem a insanidade do presidente neste e em outros graves problemas no País.

Chega de pregar o caos!

