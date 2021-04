A lógica assassina dos Influenciadores Demenciais

No Brasil inaugura-se uma nova fase do uso das redes para promover a morte, com o auxílio do serviço de comunicação do governo federal, o uso das redes para promover o “atendimento precoce” ao Covid-19 edit

Não foi erro de digitação, foi proposital a palavra demencial, pois o que surge nos dias de hoje são influenciadores que seguindo a lógica de Silvio Santos fazem tudo por dinheiro, inclusive levar as pessoas a morte.

Há bastante tempo ocorreu um caso que ficou famoso de criaturas genéricas na Internet deram apoio e induziram o suicídio uma adolescente de 16 anos que estava frágil e foi apoiada nas redes que consumasse o seu suicídio. No Instagram ela perguntava depois de descrever a sua depressão se devia ou não cometer o suicídio, setenta e nove por cento de seus seguidores disseram que ela devia cometer o suicídio, coisa que ela realizou. Antes desse caso na mesma rede Instagram outra jovem inglesa com menor idade, 14 anos, se automutilou e morreu após ver uma série de fotos de automutilação. Nos dois casos a cínica rede que transforma seus proprietários homens mais ricos do mundo disse que proibiria incitação ao suicídio e a automutilação, isso foi feito depois de ganharem bastante propaganda e dinheiro com os eventos macabros.

No Brasil inaugura-se uma nova fase do uso das redes para promover a morte, com o auxílio do serviço de comunicação do governo federal, o uso das redes para promover o “atendimento precoce” ao Covid-19, ou seja, utilizando a ignorância das pessoas que devido a falta de uma compreensão correta da leitura, uma série de INFLUENCIADORES DEMENCIAIS (me nego em utilizar outro termo) foram pagos pelo governo para fazerem a propaganda do “atendimento precoce”, não foi utilizado o termo “tratamento precoce” pois esse como não existe ficaria extremamente criminoso pois induziria as pessoas diretamente ao uso de medicamentos que não servem para combater o Covid-19 segundo a bibliografia médica confiável (revistas de primeira linha, não opiniões de médicos picaretas que não tem a mínima formação científica).

Mais grave que os casos de adolescentes em crise que são levadas a atos de desespero, o serviço de divulgação do governo federal, utilizando um ardil aproveitando a baixa cognição do povo brasileiro em distinguir o que seria um “atendimento precoce”, de um “tratamento precoce” tentou reforçar as mentiras propagadas pelo próprio presidente da república sobre o “tratamento precoce” com notórios remédios que além de não servir para tratar o Covid-19 causam em muitos casos a morte daqueles que os utilizam ou mesmo o comprometimento de órgãos vitais do nosso corpo. Ou seja, agora temos três atores que devem ser levados em conta, o governo federal que propagandeou remédios inúteis, uma série de INFLUENCIADORES DEMENCIAIS que foram pagos para induzir seus influenciados ao “atendimento” precoce”, que na cabeça de muitas pessoas podem soar como “tratamento precoce” e mais uma vez uma grande empresa “Big-tech” que abriga as páginas desses INFLUENCIADORES DEMENCIAIS e lucram com a irresponsabilidade demencial e criminosa desses mesmos que simplesmente atuam como nos antigos programas do Silvio Santos, “Topa tudo por dinheiro”, no caso citado a indução ao uso de remédios que podem levar a morte.

Temos no caso três níveis de responsabilização, primeiro do ocupante da cadeira da presidência da república que faz propaganda explícita e clara de remédios que não há a mínima comprovação científica que sirvam como tratamento precoce ao Covid-19, pois o único médico com alguma credibilidade científica no passado, que afirmava isso, encontra-se agora sendo processado por seus pares na França exatamente por isso. Segundo nível de responsabilidade estão os INFLUENCIADORES DEMENCIAIS, que não são pessoas com a mínima informação científica e que aceitaram fazer “Stories” que segundo os próprios proprietários das redes produzem um engajamento maior do que qualquer outro recurso, ou seja, segundo a informação de outros órgãos de imprensa (Agência Pública) os INFLUENCIADORES DEMENCIAIS receberam verba pública (no total 1,3 milhão de reais da Secretaria de Comunicação e Ministério da Saúde) para transmitir propaganda sobre o tal “atendimento precoce”, que simplesmente induz nas mentes menos iluminadas a procurar o “tratamento precoce” que não existe como tratamento, mas sim como farsa.

Além do governo federal na figura do seu principal gestor, dos INFLUENCIADORES DEMENCIAIS, temos um terceiro grupo que todos esquecem, as “BigTech”, ou seja, enquanto ficou claro que essas empresas adotaram a censura na divulgação de automutilação e suicídio de crianças e adolescentes, elas permitem que esses INFLUENCIADORES DEMENCIAIS fiquem nas suas redes além de colocarem fotos e uma descrição horária de sua vida, induzam de forma indireta e sutil o emprego de medicamentos que eles sabem que não servem para nada e podem levar ou a morte ou a danos extremamente severos a vida das pessoas, mas como esse influenciadores tem um número razoável de seguidores que aportam recursos a suas redes simplesmente não os retiram do ar por violação de códigos de conduta estabelecidos por essas redes, mas que são ignorados pelas mesmas. Ou seja, o programa “Topa tudo por dinheiro” parece é o que vale.

