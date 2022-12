A maior vitória da esquerda brasileira

Apoie o 247

ICL

Entretida com a avalanche de vergonha alheia do Bolsonarismo, a esquerda brasileira ainda não se deu conta de que obteve as maiores vitórias que um movimento esquerdista obteve desde o que esse conceito político-ideológico foi reconhecido no país

Senão, vejamos:

1 - O maior, mais poderoso e mais histórico adversário da esquerda no mundo inteiro - e que chegou a patrocinar um golpe de extrema-direita no Brasil -, os Estados Unidos, foram compelidos a apoiar a eleição de uma das mais importantes lideranças mundiais da centro-esquerda (ou da social-democracia, como preferirem).

Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manda para cá o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e funcionários do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Estado. Entre eles, está Juan S. Gonzalez, assessor especial de Biden e diretor-sênior para o Hemisfério Ocidental, no conselho. Ele vão preparar a viagem de Lula aos EUA antes da posse, para se reunir com o mandatário estadunidense.

Biden foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer a vitória de Lula, ainda no dia 30 de outubro, e enviou incontáveis mensagens e emissários para avisarem Bolsonaro e seus milicos amestrados de que não aceitariam um golpe militar se Lula fosse eleito.

2 - A Globo, que se ombreava aos EUA como um dos maiores inimigos da esquerda brasileira, teve que aderir a Lula. Foi a única TV a transmitir a comemoração da vitória de Lula com uma programação quase de festa. E continua atuando como um dos órgãos de imprensa mais simpáticos ao novo regime, apesar de, como o resto da mídia, tentar pressionar o presidente eleito em questões econômicas.

Contudo, a mídia viu no que deu sua guerra ao PT e à esquerda. A extrema-direita se fortaleceu e passou a ameaçar a "mídia comunista" - um dos maiores delírios bolsonaristas - de ser fechada, simplesmente assim. Desse modo, o terceiro governo Lula não deve ter uma Globo e seus penduricalhos infernizando.

3 - Assistir hoje a uma novela da Globo, por exemplo, ou telejornais da emissora, é ver a maioria esmagadora da população negra finalmente representada. E, como todos sabemos, o combate ao racismo é, ao menos no Brasil, uma bandeira de esquerda.

4 - Além dos EUA, TODAS AS POTÊNCIAS OCIDENTAIS estão apoiando a esquerda brasileira e torcendo pelo sucesso do quinto mandato presidencial que essa mesma esquerda obteve no Brasil em mais de 500 anos de história do país. O Brasil de Lula terá uma boa vontade da comunidade internacional que nunca se viu antes da forma como está acontecendo. Claro que nosso poder de direcionar o Meio Ambiente do planeta ajuda bastante...

Enfim, a esquerda brasileira sai da posição de uma das grandes derrotadas no progressimo mundial para se tornar, talvez, a esquerda mais bem-sucedida. E isso é um alento em um mundo em que a extrema-direita vem avançando de forma assustadora e preocupante.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.