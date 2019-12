A palavra é um símbolo muito forte, e propício aos nossos ouvidos, e a missão secular da mídia sempre fora a utilização ideal destes signos para impressionar o público - desde a domesticação da vida selvagem.

A era da imagem (com as fotografias e vídeos) transformaram as fotos em fatos, e hoje, com a internet estamos desfrutando em tempo real de verdades e mentiras em termos de jornalismo...afinal os deepfakes já são uma tônica para o bem e para o mal.

E a mamata o que tem a ver com isto?

O termo pode significar "atados ao mundo material", bom, se pensarmos bem, todos aqueles que obtém de forma ilícita seus bens materiais realmente se prendem a estes laços onerando algo ou alguém e por isso desfrutam da tal da mamata...

Será que existe mesmo um Papai Noel, ou um Papai Mamata? que venha nos libertar da corrupção...

O povo brasileiro parece sofrer de amnésia eterna, e são poucos os que relembram a existência de governos altamente corruptíveis com emblema de conservável.

Estamos sob a guarda deste tipo de populismo agora, e o pior disto é que existem fortes guardiães que de forma justiceira confunde alhos com bugalhos para um povo que tem tradição em esperar por um salvador da pátria ou um herói de brinquedo. Pelo jeito a mamata é livre! a não ser que uma esquerda bem centrada consiga rasgar a iconografia destes novos tempos fakeados e eleger de novo a verdade como estátua de comunicação real e sem persuasão, é claro.

É vergonhoso ver um chefe de estado cobrar FIES de alunos desprovidos de condições; é premente que se investigue de forma profunda e através de uma justiça livre (uma governança) que tem como marca registrada dizer aos quatro ventos: A mamata vai acabar! visto que outrossim existem pontas de icebergs de decaimento diretos e indiretos à esta gerência.

#FELIZ2020