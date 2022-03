Apoie o 247

ICL

Por Tereza Cruvinel

Cabo Anselmo, que se vendeu à ditadura e empurrou companheiros para a tortura e a morte, foi falso até ao deixar a vida. Foi enterrado nessa quarta-feira, 16, com o nome de Alexandre da Silva Montenegro. Morreu aos 81 anos, impune como todos os canalhas da ditadura. Não há porque gastar palavras com o monstro. Como epitáfio, merece o poema que se segue, de Mario Benedetti.



À morte de um canalha



Vamos festejá-lo

venham todos

os inocentes

os lesados

os que gritam à noite

os que sonham de dia

os que sofrem no corpo

os que alojam fantasmas

os que pisam descalços

os que blasfemam e ardem

os pobres congelados

os que amam alguém

os que nunca se esquecem

vamos festejá-lo

venham todos

o crápula morreu

acabou-se a alma negra

o ladrão

o suíno

acabou-se para sempre

hip-hurra´

que venham todos

vamos festejá-lo

e não-dizer

a morte

sempre apaga tudo

a tudo purifica

qualquer dia

a morte

não apaga nada

ficam

sempre as cicatrizes

hip-hurra´

morreu o cretino

vamos festejá-lo

e não-chorar por vício

que chorem seus iguais

e que engulam suas lágrimas

acabou-se o monstro prócer

acabou-se para sempre

vamos festejá-lo

a não-ficarmos tíbios

a não-acreditar que este

é um morto qualquer

vamos festejá-lo

e não-ficarmos frouxos

e não-esquecer que este

é um morto de merda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.