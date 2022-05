A música de protesto, um toque despertador

Apoie o 247

ICL

Toque de Resistência #1

Quando falamos de América Latina nos deparamos com um sentimento integracionista de irmandade, onde toda e qualquer fronteira, muro ou limite torna-se inexistente. O que se destaca é o espírito de liberdade e união que se faz presente em discursos, livros, obras de arte e a música.

A música é uma expressão artística, onde cria-se a partir de uma combinação de sons organizados em regras, notas, tempo e timbres, com o intuito de comunicar uma mensagem, um discurso, despertando no (a) ouvinte sentimentos e sensações. Seja popular, erudita, instrumental ou cantada, a música é capaz de atravessar muros e fronteiras, criando uma grande teia sonora, ligando lugares e culturas das mais diversas.

Amor, raiva, paz, cotidiano, todas as experiências humanas ganham significados através de símbolos sonoros e poéticos sendo capaz de transformar ambientes e servir como intervenção social, de resistência e protesto, além de tantas outras funções.

Toda música faz sua intervenção, pois intervém em nossas vidas e momentos, mas também é engajada, tendo em vista que, de certa forma está engajada com aquilo e/ou com o tema que se propõe. E a música é resistência natural, pois resiste e (re) existe em nossas vidas desde sempre. Com todas as suas funções naturais, ela também pode protestar contra ou a favor de algo e, assim podemos nesse momento chamá-la de música de protesto.

Acontece que com o passar do tempo, a música de protesto ganhou força na humanidade, passando de algumas composições espalhadas pelo mundo que protestaram contra guerras, intolerâncias e desigualdades sociais e, ganhou a força popular dos movimentos. Assim foi e ainda é em nossa América Latina.

Movimentos como a Nueva Canción no Chile, a Nueva Trova Cubana e o Nuevo Cancionero na Argentina fez com que, na América Latina se iniciasse, de forma organizada o movimento da música de protesto, inspirado na Revolução Cubana de 1959, contra o imperialismo norte-americano que buscava explorar, cada vez mais as riquezas da América Latina, patrocinando golpes militares seguidos de ditaduras cruéis.

Trarei para este espaço, semanalmente, um panorama sobre questões importantes que alimentaram (e continuam a alimentar) essa criaçåo e movimentos insurgentes que tem a música como munição e, o canto ou os instrumentos musicais como armas de luta contra a desigualdade e o fascismo que ainda vive e de tempos em tempos coloca a cara na janela para destilar seus ódios e venenos. A música é resistência, é toque de despertar.

Danilo Nunes é músico, ator, historiador e pesquisador de Cultura Popular Brasileira e Latinoamericana

