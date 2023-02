A necessária guerrilha diária da militância

Apoie o 247

A luta pela independência do povo, o embate para a retomada do poder, não é feita mais com as armas tradicionais em guerrilha no campo e nas cidades como foi feito em Cuba.

Hoje a luta contra o sistema pelo poder é feita principalmente com armas da comunicação.

Por isso a militância de esquerda precisa entrar na guerra da comunicação para esclarecer a sociedade o que significa um Banco Central "independente" do governo e DEPENDENTE dos banqueiros, principais representantes do mercado financeiro.

E no momento são duas as questões que precisam ser debatidas com o povo brasileiro.

A primeira: não pode haver autonomia do Banco Central em relação ao governo, porque a política monetária, a política de câmbio, a proteção da moeda nacional, isto é, a formação e o cuidado com as nossas reservas, o controle da inflação, a taxa de juros que o tesouro ((O PAÍS) paga, são instrumentos fundamentais, e por isso, necessários à Política Econômica do governo a ser praticada através dos seus ministros da equipe econômica.

Se esses instrumentos não podem ser manejados pelo governo, sua política econômica tende a fracassar.

Assim, faz-se urgente, dada à sua importância, que a militância faça essa luta diária de comunicação para esclarecer e trazer a sociedade para esse debate.

Segundo: fazer o esclarecimento que, mesmo que seja o Banco Central autônomo, em razão da mudança da a lei, o Presidente dessa autarquia não pode ser adversário do governo, ou seja, um integrante da oposição que foi derrotada pelo Lula, porque sendo da oposição ele está sabotando a política econômica do governo com sua atuação no Banco Central, e com essa manipulação, o Roberto Campos Neto atende ao mercado e a oposição derrotada nas urnas.

Àqueles que acham muito difícil colocar o debate, porque a grande mídia, que defende o outro lado, que é um Banco Central "independente", é poderosa, ou que é papel do Lula colocar esse debate, faz-se necessário chamar a atenção para a responsabilidade da luta da militância de esquerda. Nosso papel é fazer o enfrentamento independente da dificuldade.

E o grande exemplo que podemos mirar foi a campanha de resistência Lula Livre que contra todo o sistema e sua mídia poderosa nós mantivemos firmes na luta até o dia da vitória.

Portanto, essa é a nossa missão: dar visibilidade a esse embate contra os grandes banqueiros, defensores da sangria dos recursos nacionais e, impedir uma brutal recessão por causa das altas taxas de juros, recessão que, se vier, poderá inviabilizar o governo Lula.

