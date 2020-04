Com discurso contrário a todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e de seu próprio Ministério, Bolsonaro empurra a população para uma contaminação coletiva e generalizada. Nos cemitérios de São Paulo, ao menos trinta enterros por dia, são de casos suspeitos de Covid-19. A nova ordem virá com o esvaziamento do planeta edit

Os rituais que assistimos na Itália, como o comboio de caminhões do exército transportando corpos pelas ruas e os vídeos em necrotérios com punhados de corpos perfilados em macas, podem ser a propaganda oficial de uma nova ordem.

Familiares estão proibidos de velarem e enterrarem seus mortos, não estão se despedindo de seus entes queridos. “Essa pandemia mata duas vezes”, disse a funcionária de uma funerária em Milão.

O isolamento faz parte do ritual macabro do desaparecimento, pois a ausência passa a ser naturalizada, a carne fria é substituída pela fumaça.

No Brasil, o necrogoverno fascista do vilão internacional, pegou essa onda meio sem querer e tenta surfá-la. Tortura e extermínio fazem parte da sua formação, operar essa lógica é uma arte para a tropa do porão.

Com discurso contrário a todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e de seu próprio Ministério, Bolsonaro empurra a população para uma contaminação coletiva e generalizada.

Nos cemitérios de São Paulo, ao menos trinta enterros por dia, são de casos suspeitos de Covid-19.

A nova ordem virá com o esvaziamento do planeta. A Terra foi ocupada desordenadamente, territórios fartos em riquezas naturais como o nosso são cobiçados e estão no radar das forças militares.

Será que a pandemia causada pelo coronavírus faz parte de um realinhamento neoliberal e totalitário para mudar o conceito e o equilíbrio atual de poder?

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa